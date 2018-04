Lehtikuva/Ozan Kose

Turkki poikkeustilassa Poikkeustila julistettiin ensi kertaa Turkkiin heinäkuun 2016 epäonnistuneen vallankaappausyrityksen seurauksena. Se uusittiin seitsemättä kertaa viime viikolla. Yli 100 000 ihmistä on joutunut rikostutkinnan alaiseksi. Ainakin 50 000 ihmistä odottaa vankilassa oikeudenkäyntiä. Yli 107 000 julkisen sektorin työntekijää on irtisanottu. ILMOITUS 180 tiedotusvälinettä on suljettu ja monien omaisuus on takavarikoitu. 1 300 järjestöä ja säätiötä on suljettu. Amnesty International on julkaissut Turkin poikkeustilan seurauksia koskevan raportin tänään.

Terrorisminvastaisia lakeja ja vallankaappausyritykseen liittyviä tekaistuja syytteitä käytetään systemaattisesti hiljentämään toisinajattelijoita.

Turkkiin julistetulla poikkeustilalla on ollut merkittävä vaikutus maan riippumattoman ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Siitä on tulossa uusi normaali. Poikkeustilan jälkeen alkanut mielivalta jatkuu edelleen.

Amnestyn julkaiseman Weathering the storm: Defending human rights in Turkey’s climate of fear -raportin mukaan poikkeustila on johtanut joukkopidätyksiin ja irtisanomisiin sekä oikeusjärjestelmän murenemiseen ja ihmisoikeuspuolustajien hiljentämiseen.

Turkin viranomaiset ovat alkaneet tarkoituksellisesti ja järjestelmällisesti hajottaa kansalaisyhteiskuntaa poikkeustilan nojalla. He ovat lakkauttaneet järjestöjä ja luoneet pelon ilmapiiriä

Amnestyn mukaan poikkeustilan aikana ilmaisunvapaus ja oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit on lähes hävitetty.

Pelottelua ja toisinajattelijoiden hiljentämistä

Toisinajattelun hiljentämisellä on ollut voimakas vaikutus ilmaisunvapauteen koko maassa.

– Yritän ilmaista näkemyksiäni vapaasti, mutta todellisuudessa ajattelen kahdesti ennen kuin sanon tai kirjoitan mitään, kertoo asianajaja ja ihmisoikeuspuolustaja Eren Keskin, joka on syytettynä ja matkustuskiellossa.

Turkin armeijan tammikuussa Pohjois-Syyrian Afriniin tekemää hyökkäystä vastustavia ihmisiä pidätettiin satoja sosiaalisen median julkaisujen takia. Heistä 643 ihmistä joutui oikeuteen ja yli 1 700:n ihmisen sosiaalisen median tiliä tutkittiin.

Myös sodanvastaiseen mielenosoitukseen osallistuneita opiskelijoita on pidätetty ja otettu tutkintavankeuteen.

Kansalaisjärjestöjen sulkemisia ja ryhmien marginalisoimista

Turkin poikkeustilan aikana on suljettu pysyvästi yli 1 300 kansalaisjärjestöä, joilla on väitetty olevan yhteyksiä terroristijärjestöihin. Mukana on ollut järjestöjä, jotka tekivät merkittävää työtä seksuaalista ja muuta sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kokeneiden naisten sekä pakolaisten ja lasten parissa.

Myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavat järjestöt kokevat joutuneensa näkymättömiin, kun pride-kulkueiden ja elokuvafestivaalien järjestäminen on kielletty joissain Turkin kaupungeissa.

Tekaistuilla syytteillä hiljennetään toisinajattelijoita

Monia Turkin merkittävistä toimittajista ja ihmisoikeuspuolustajista on vangittu ilman todisteita ja syytettynä terrorismista. Heidän joukossaan on Amnestyn Turkin osaston kunniapuheenjohtaja Taner Kılıç.

Terrorisminvastaisia lakeja ja vallankaappausyritykseen liittyviä tekaistuja syytteitä käytetään hiljentämään toisinajattelijoita. Merkittäviä toimittajia, ihmisoikeuspuolustajia, yliopistoväkeä ja muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita on pidätetty mielivaltaisesti ja heille on määrätty pitkiä tuomioita epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä.

Helmikuussa toimittajat Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ja Mehmet Altan saivat elinkautisen vankeustuomion ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen.

Tuomion syynä oli yritys kaataa perustuslaillinen järjestys, vaikka toimittajat olivat tehneet työtään. Useita muita on samoin perustein syytettyinä odottamassa tuomiota.

– Toimittajien ja aktivistien vangitsemiset ovat päässeet uutisotsikoihin. Turkin hallituksen toimien laajamittainen vaikutus kansalaisyhteiskuntaan on vaikeampi näyttää, mutta se on ihan yhtä todellista, sanoo Amnestyn Euroopan johtaja Gauri van Gulik.

Turkki poikkeustilassa Poikkeustila julistettiin ensi kertaa Turkkiin heinäkuun 2016 epäonnistuneen vallankaappausyrityksen seurauksena. Se uusittiin seitsemättä kertaa viime viikolla. Yli 100 000 ihmistä on joutunut rikostutkinnan alaiseksi. Ainakin 50 000 ihmistä odottaa vankilassa oikeudenkäyntiä. Yli 107 000 julkisen sektorin työntekijää on irtisanottu. 180 tiedotusvälinettä on suljettu ja monien omaisuus on takavarikoitu. 1 300 järjestöä ja säätiötä on suljettu. Amnesty International on julkaissut Turkin poikkeustilan seurauksia koskevan raportin tänään.