Lehtikuva/Jaakko Avikainen

Viimeinen sana

Yli 80-vuotista Veikkaa ja vajaa nelikymppistä Jakea yhdistää ulosoton ies. Koskaan he eivät ole toisiaan nähneet, mutta he ovat kokeneet henkisen painajaisen, miten velkaa kertyy velan päälle eikä se ole jonkin ajan kuluttua edes hallittavissa.

Nimimerkki Jake todisti viime viikonvaiheessa Helsingin Sosiaalifoorumissa omasta velkaantumishistoriastaan. Vuosikausia kului epämääräisissä kuvioissa, tuli tehtyä pikkurikoksia, käytettyä päihteitä ja velkaannuttua.

Velka kasvoi mielikuvissa rivitalon pätkän arvoiseksi, kunnes iski perheen perustamisen vimma, ja asiat piti pistää kuntoon. Hän selvisi kuiville parissa vuodessa.

Yksityisyrittäjä, nimimerkki Veikka selvisi ilman perintäfirmojen Lindorffin ja Intrumin velkataakkaa yrittäjyydestä, mutta ei enää vaimon sairastuttua toisen kerran syöpään ja oman terveytensä petettyä.

Veikka alkoi velkaantua, eikä hän enää kyennyt selviytymään 6 000 euron veloistaan. Tarvittiin seurakunnan työntekijän apua.

Suomessa oli neljännesmiljoona ihmistä ulosotossa viime vuoden lopussa. Vuoden mittaan ulosotossa perittiin maksamattomia laskuja puolelta miljoonalta ihmiseltä. Viime vuonna joutui ulosottoon lähes 10 000 ihmistä edellisvuotta enemmän.

Vahva eetos on, että velat on maksettava. Perintäfirmojen ja ulosoton toimintaan liittyy paljon piirteitä, jotka herättävät velallisissa katkeruutta.

Legenda kertoo ulosottomiesten huikeista kuukausipalkoista, koska nämä ”saavat rovikkaa” suoritetuista toimenpiteistä.

Sosiaalifoorumissa puhunut Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniatyöntekijä Katja Lahti kuvasi perintäfirmojen ja ulosoton ikeessä olevien elämää. Perintäkulut moninkertaistuvat. Lokakuusta joulukuuhun sähkölasku ehtii kaksinkertaistua.

Moni tulee Lahden luo mukanaan iso nivaska avaamattomia kirjeitä vihatuilta perintäfirmoilta ja ulosotosta. Yöllä ihmiset murehtivat selviytymistään ja masentuvat. Nelikymppiset käyvät syömässä äitinsä luona, kun ei ole rahaa ruokaan.

Lahti kertoi, että useimmiten taustalla ei ole ylileveä elämä, vaan lainat ja pikavipit elämistä varten.

Ihmiset velkaantuvat myös sairastamisensa vuoksi, kuten nimimerkki Veikka.

Taannoin julkaistun tutkimuksen mukaan arviolta 55 000 ihmistä maksaa jo nyt katastrofaalisen paljon sote-asiakasmaksuja. Tuolloin asiakasmaksut ja omavastuut ylittivät 40 prosenttia henkilön käytettävissä olevista tuloista.

Osa näistä ihmisistä ajautuu velkakierteeseen. Kaupunkeja on kritisoitu, että ne ovat siirtäneet sote-maksujen perintää perintäfirmoille. Viidentoista euron poliklinikkamaksu on äkkiä kohonnut perinnässä ja ulosotossa sataseen.

Velkaantuneiden aseman parantamista aktiivisesti ajava työ- ja elinkeinoministeriön virkamies Pekka Tiainen sanookin, että ylivelkaantumisen käsite kuvaa huonosti tai virheellisesti velallisten tilannetta.

Taustalla on usein pienituloisuutta, sairauskuluja, avioeroja ja yritysten konkursseja. Ihmiset saattavat joutua myös maksamaan muiden velkoja tai taustalla on epäonnistunut velkajärjestely tai verotus on ollut ylivoimaista.