Jarno Mela

Tällä viikolla nähtiin jälleen yksi hallituskriisi, kun sinisten Kaj Turunen loikkasi kokoomukseen.

Eihän tämän hallituksen touhuissa mikään enää yllätä, ajatteli vasemmistoliiton Li Andersson, kun kuuli Kaj Turusen loikkauksesta. Turunen kertoi tiistaina siirtyvänsä sinisestä tulevaisuudesta kokoomuksen eduskuntaryhmään.

– Ei päivää ilman hallituskriisiä, Andersson sanoo.

Viime viikolla kohistiin, kun Harry Harkimo ilmoitti eroavansa kokoomuksesta ja äänestävänsä hyvin todennäköisesti sote-uudistusta vastaan. Vain pienen enemmistön varassa taiteilevalle hallitukselle tämä oli iso kolaus. Ennen Harkimoa kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ehti ilmoittaa, että äänestää sote-pakettia vastaan.

Tällä hallituksella ei enää ole legitimiteettiä.

– On kestämätöntä, että hallituksessa on joka viikko joku kriisi tai uusi käänne, Andersson sanoo.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi tiedotustilaisuudessaan tiistaina, että Turusen loikkaaminen ei aiheuttanut hallituskriisiä. Tosin hallituskumppani sinisten puheenjohtaja Sampo Terho piti loikkausta kokoomuksen provokaationa.

– Loikkaus horjuttaa jälleen pientä enemmistöä, jolla viedään läpi Suomen suurinta hallintouudistusta. Tällä hallituksella ei enää ole legitimiteettiä, Andersson sanoo.

Soten kanssa kiire

Juha Sipilän (kesk.) johtamalla hallituksella on kova kiire puskea sote- ja maakuntauudistus läpi. Kokoomus ja keskusta järjestävät puoluekokouksen kesäkuun toisena viikonloppuna, ja uudistuksesta on tarkoitus äänestää ennen niitä.

Hallituspuolueilla on 105 kansanedustajaa riveissään, mutta sitä pienentää yhdellä puhemies Paula Risikko, joka ei osallistu äänestyksiin. Enemmistö putoaa 103:een, jos Lepomäki äänestää sotea vastaan.

Turusen siirtyminen eduskuntaryhmästä toiseen ei muuttanut voimasuhteita opposition ja hallituksen välillä, mutta se kertoo paljon yhden hallituspuolueen tilasta. Sinisten kannatus kun ei ole noussut lainkaan, vaan se on pysytellyt puolentoista prosentin tienoilla.

– Kyllähän siitä on puhuttu, että kun eduskuntavaalit lähestyvät ja puolueen kannatus on missä on, niin haluja loikata tulee, Andersson sanoo.

Hän pitää hyvin mahdollisena, että Turunen ei jää ainoaksi loikkariksi.

– Puolueella on hyvin vähäinen kannatus ja paljon ministereitä. Vaara loikkaamiselle on ilmeinen, Andersson sanoo.

Turunen tosin taisi saada nimensä suomalaiseen poliittiseen historiaan. Vuoden sisällä hän on vaihtanut puoluetta kahdesti ja istunut kolmessa eri eduskuntaryhmässä. Ensin hän siirtyi perussuomalaisista sinisiin ja nyt puolue vaihtuu kokoomukseen.

– Politiikan kriisin sijasta tässä on kyse hallituspuolueiden kriisistä, joka liittyy puolueiden johtamistapoihin, Andersson sanoo.

Lehtikuva/Jussi Nukari

Kokoomus ei halua kaataa sotea

Petteri Orpo sanoi tiedotustilaisuudessaan, että kokoomuksella ei ole mitään haluja kaataa sotea. Sitä ei ole syytä epäillä, koska kokoomus on saamassa haluamansa eli terveyspalveluiden laajan avaamisen yksityisille yrityksille.

Anderssonin mukaan vastuullinen hallitus lopettaisi vähintään sote-uudistuksen läpiviemisen.

– Tällä tavalla ei voi ajaa läpi Suomen historian suurinta hallintouudistusta.

Tätä hallitus tuskin tekee. Pääministeri Juha Sipilä ilmoitti kutsuvansa johtokolmikon eli trion koolle. Siihen kuuluvat Sipilä, Terho ja Orpo. Tapaamisessa on Sipilän mukaan tarkoitus käydä läpi Turusen-tapaus.

”Ainakin minulle tämä tuli yllätyksenä. Tästä tilanteesta pitää ilman muuta trion kesken keskustella. Ymmärrän sen vakavuuden sinisten eduskuntaryhmän näkökulmasta”, Sipilä sanoi Ylelle.

Orpo kertoi, että aikoi kertoa Sipilälle tapauksesta ennen kokoomuksen tiedotustilaisuutta, mutta uutinen vuoti ennen sitä julki. Ensimmäisenä tapauksesta kertoi Ilta-Sanomat viisitoista minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua.

Siniset rauhoittuivat nopeasti

Jo tiistai-iltapäivänä siniset lievensivät kantojaan. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo kirjoitti vielä aamupäivällä Twitteriin, että hallituksen luottamus on vaarassa.

Iltapäivällä hän jo vakuutti, että siniset on sitoutunut viemään sote-uudistuksen läpi.

Joku voisi kysyä, onko puolentoista prosentin kannatuksella olevalla puolueella muuta vaihtoehtoa.