Teollisuuden työnantajat ja työntekijät ryhtyivät yhdessä tuottavuustalkoisiin.

Kahden vuoden kuluttua kymmenillä teknologiateollisuuden työpaikoilla on käytössään omia työaikapankkeja, kannustavia palkkausjärjestelmiä tai omia työaikamalleja. Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto käynnistivät Tuottavuutta yhdessä -ohjelman keskiviikkona Vantaalla.

Tarkoituksena on saada työehtosopimuksen mahdollistamat joustot paremmin käyttöön.

Ohjelmalla halutaan löytää ratkaisuja työelämän murrokseen ja muun muassa hallituksen perään kuuluttamaan digiloikkaan

Ohjelmaan pääsee mukaan, mikäli sekä yrityksen johto että henkilöstö siihen haluavat. Aluksi yrityksessä tehdään yhteistoimintakartoitus. Yritykseltä vaaditaan satsauksina aikaa ja rahaa.

Työnantaja- ja työntekijäliitot kustantavat yhteensä kolme päivää ulkopuolista konsultaatiota ja tarjoavat liittojensa asiantuntemusta. Työterveyslaitos on hankkeessa mukana tarjoamalla psykologin palveluja.

Vantaalla ohjelmasta oli kuulemassa yhteensä 60 yrityksen johto ja henkilöstöedustajat.

Yhteinen sävel pitkästä aikaa



Sekä Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen että Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto muistuttivat, että kyse on luottamuksesta ja yhteistoiminnasta.

Vuodesta 2008 lähtien työpaikkojen yhteinen kehittäminen on jäänyt taka-alalle.

– Meillä oli muutaman vuoden ajan synkeä ilmapiiri, joka ei edistänyt yhteistä tekemistä. Toisia taklaamalla ei yrityksissä paljon tapahdu, Aalto totesi.

Syksyn tuloneuvotteluissa löydettiin jälleen yhteinen sävel ja todettiin, että ala tarvitsee parempaa tuottavuutta. Alan tuottavuus on jäänyt 25 prosenttia jälkeen EU:n keskiarvosta.

– Tuottavuuden kasvu on kaikkien etu, ja siitä pitää palkita palkansaajapuolta, Inkeroinen sanoi.

Hän kehui Teollisuusliittoa hyvästä yhteistyökumppanuudesta, joka ei valitettavasti näy julkisuudessa.

Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula muistutti, että yhdessä tekeminen ja luottamus ovat kärsineet inflaation 2010-luvulla.

– Sopimisen henki on kadonnut. Kaikissa maissa on isoja haasteita työelämän kehittämisessä työn murroksen takia. Meillä on kuitenkin valtavan hieno historia yhteistyöstä. Uskon, että luomme tällä hyvinvointia työpaikoille ja enemmän työtä Suomeen.

Laajat mahdollisuudet sopimiseen



– Monessa isossa yrityksessä hyödynnetään digitalisaatiota, mutta ei kaikissa, Teollisuusliiton Aalto sanoi.

Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja Turja Lehtonen toivoo, että ohjelmasta syntyy hyvää jälkeä. Hän epäili, että monikansalliset yritykset eivät kuitenkaan Suomen ratkaisuista piittaa, vaan voivat pahimmassa tapauksessa siirtää tuotantonsa muualle. Joka tapauksessa nyt on korkea aika hakea lisää tuottavuutta.

– Meillä on työehtosopimuksessa 30 kohtaa, joissa on annettu laajat mahdollisuudet paikalliselle sopimiselle. Meillä on ollut paikallista sopimista 1970-luvulta lähtien.

Tavat ja kyvyt sopia paikallisesti ovat Lehtosen mukaan rapautuneet, kun hiljainen tieto on kadonnut luottamushenkilöiden ja yritysten johdon vaihtuessa.

– Kaiken avain on yhteistyö ja luottamus osapuolten kesken työpaikoilla.