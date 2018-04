Lehtikuva/Jussi Nukari

Väyrynen palaa eduskuntaan ja murentaa hallituksen enemmistöä – Andersson: ”Hallituksen uskottavuus on loppu”

Väyrynen pudottaa Mikko Kärnän eduskunnasta.

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen palaa eduskuntaan kesäkuun alussa. Väyrynen kertoi asiasta keskiviikkona tiedotustilaisuudessa.

Tiedotustilaisuudessaan hän ilmoitti samalla eroavansa keskustan jäsenyydestä. Väyrynen on nimetty keskustan kunniapuheenjohtajaksi, mutta tästä tittelistä hän kertoi myös luopuvansa.

– Muodostan oman eduskuntaryhmän, Väyrynen sanoi.

Väyrysen paluu eduskuntaan tarkoittaa, että Mikko Kärnä (kesk.) menettää eduskuntapaikkansa. Samalla hallituksen pieni enemmistö pienenee entisestään, koska Väyrynen ilmoitti äänestävänsä sote-uudistusta vastaan. Hän myös kertoi pettyneensä keskustan nykylinjaan.

– Ei ole enää mitään syytä edesauttaa sote- ja maakuntauudistuksen hyväksymistä etenkään sen jälkeen kun keskusta jääräpäisesti jatkaa omaksumallaan uusliberaalilla linjalla, Väyrynen ilmoitti.

Päivän sotesitaatti tulee Paavo Väyryseltä, joka tänään on liittynyt #sotekapinaan :

"Ei ole enää mitään syytä edesauttaa #sote- ja maakuntauudistuksen hyväksymistä etenkään sen jälkeen kun Keskusta jääräpäisesti jatkaa omaksumallaan uusliberaalilla linjalla." — Li Andersson (@liandersson) 25. huhtikuuta 2018

Väyrynen ei ilmoittanut vielä tarkkaa päivämäärää paluulleen. Vahvin vaihtoehto on 12. kesäkuuta.

Hallitus yrittää saada sote- ja maakuntauudistuksen eduskunnan äänestettäväksi ennen tätä, koska kokoomus ja keskusta järjestävät puoluekokoukset kesäkuun toisena viikonloppuna (9.-10.6.).

Pentikäinen nousemassa Brysselin-koneeseen

Väyrysen paluu eduskuntaan tarkoittaa, että europarlamentista vapautuu paikka varasijalle jääneelle ehdokkaalle, joka on Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Ennen ryhtymistään Suomen yrittäjien toimitusjohtajaksi Pentikäinen työskenteli Helsingin Sanomien vastaavana päätoimittajana.

Pentikäinen ei ole kertonut, aikooko hän ottaa vastaan paikan europarlamentissa.

Enemmistö enää kaksi paikkaa

Väyrysen paluun jälkeen hallituksella on 104 kansanedustajaa, ja heistä puhemies Paula Risikko ei osallistu äänestyksiin. Kokoomuksen Elina Lepomäki on ilmoittanut äänestävänsä sote- ja maakuntauudistusta vastaan, joten hallituksella on riveissään vain 102 kansanedustajaa.

Soteuudistuksen parlamentaarinen tuki murenee, ja hallitus yrittää nyt epätoivoisesti saada uudistus läpi neuvottelemalla KD:n ja RKP:n kanssa. Suomen historian suurinta mullista sosiaali- ja terveydenhuoltoon ei voi viedä eteenpäin näin. Hallituksen uskottavuus on loppu. #sote — Li Andersson (@liandersson) 25. huhtikuuta 2018

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) onkin alkanut taivutella kristillisiä ja RKP:tä sote-uudistuksen taakse. Neuvotteluista on kertonut Yle.