Juha Drufva

Suomen arvostelijain liitto SARVin hallitus on nimennyt liiton kunniajäseneksi musiikki- ja kirjallisuuskriitikko Siskotuulikki Toijosen.

Musiikki- ja kirjallisuuskriitikko Siskotuulikki Toijosen kunniajäsenyys julkistettiin liiton viime lauantaina Kritiikin Päivänä, joka syntyi Toijosen puheenjohtajakaudella.

Myös Kansan Uutisiin kirjoittava Toijonen on monipuolinen toimittaja ja kriitikko sekä näkyvä kulttuuripolitiikan vaikuttaja. Hän toimi Suomen arvostelijain liiton hallituksen puheenjohtajana vuosina 2002–2011 ja kehitti silloin monia asioita, jotka näyttivät suuntaa SARVin nykyiselle linjalle.

Kunniajäsenyyden voi ansaita vain tekemällä ansiokasta ja tinkimätöntä kriitikon työtä, todetaan perusteluissa

”Kunniajäseniksi on kuitenkin viime vuosina pyritty nimeämään henkilöitä, jotka eivät ole astumassa sivuun, vaan toimivat näkyvästi ja energisesti kulttuurielämän keskiössä. Kunniajäsenyys on nykyään myös tapa nostaa kriitikoita ja heidän merkitystään esiin,” perustellaan kunniajäsenyyttä.

Toijonen on suosittu haastattelija, jonka haastateltavaksi pääseminen on kunnia, sillä hän on utelias, avarakatseinen, valoisa muttei koskaan ennalta-arvattava. Toijonen saa ihmiset helposti pudottamaan suojamuurinsa.

Viime aikoina hän on vetänyt Tampereella Tulenkantajien kirjakaupassa kirjallisuuspiiriä, ja paikalle on syntynyt erityisen herkkä ja välitön tunnelma.

Toijosen puheenjohtajakaudella SARV panosti etenkin jäsenten kouluttamiseen. Muun muassa monivuotinen Pinnan alle -hanke keskittyi monipuolisesti kriitikoiden täydennyskoulutukseen.