Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Vasemmistoliiton Hänninen arvioi, että Oulaskankaan synnytystoiminnan lopettamisen taustalla ovat ainoastaan säästösyyt.

Vasemmistoliiton raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen ihmettelee keskustapuolueen toimintaa Oulaisten Oulaskankaan sairaalan synnytysten lopettamisessa.

Hänninen on järkyttynyt korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka mukaan Oulaisten Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta loppuu tämän vuoden lopussa. KHO hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valituksen synnytystoiminnan jatkamiseksi.

– Päätös on käsittämätön, Hänninen sanoo.

Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista synnyttää.

– Oulaskankaalla on tehty kaikki Valviran vaatimat toimenpiteet. Synnytystoiminta on pyritty varmistamaan esimerkiksi kätilöiden koulutusta ja laitteita lisäämällä. Outoa ja epäjohdonmukaista on, että vaatimukset vain muuttuvat koko ajan. Voimmekin kysyä, eikö mikään riitä?

”Saarikolla olisi valta”

ILMOITUS

Hänninen painottaa sitä, että synnytysten keskittämisen ei ole todettu edistävän synnyttäjien tai vastasyntyneiden terveyttä. Lisäksi hän muistuttaa siitä, että keskittäminen uhkaa lisätä muun muassa korkean riskin matkasynnytysten määrää.

Matkasynnytysten määrä on kasvussa ja monen raskausaikaa varjostaa tieto pitkästä matkasta synnytyssairaalaan. Vuonna 2016 matkasynnytyksiä oli 92. Se on enemmän kuin koskaan aiemmin vuonna 1991 aloitetun tilastoinnin aikana.

-– Mikä vaikutus matkasynnytysten määrän kasvuun on sillä, että vuoden 1990 jälkeen Suomessa on lakkautettu 25 synnytysosastoa? Tätä pitäisi nyt tarkemmin tutkia, hän sanoo ja arvelee keskustapuoluetta edeltäneen maalaisliiton perustajan ja ideologin Santeri Alkion kääntyvän haudassaan, kun keskustalaisten johdolla keskitetään palvelut suuriin asutuskeskuksiin.

– Ministeri Saarikolla on valta muuttaa keskittämisen taustalla olevaa asetusta. Kysymys kuuluu, onko hänellä tahtoa tehdä se, Hänninen sanoo. Peruspalveluministeri Annika Saarikko edustaa keskustaa.

Taustalla säästösyyt

KHO:n päätöksessä Oulaskankaan synnytystoiminnan lopettamista perustellaan potilasturvallisuuden varmistamisella.

– Onko Suomen potilasturvallisuudessa ollut synnytysten osalta nyt jotain huomautettavaa? Hänninen kysyy.

– Olen ymmärtänyt, että Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista synnyttää. Tämä onkin täysin tuulesta temmattu väite, ja todelliset syyt synnytysten keskittämiselle ovat säästösyyt.

Suomessa on jäljellä 24 synnytyssairaalaa. Seuraavaksi lopetettaneen Länsi-Pohjan keskussairaalan ja Kainuun keskussairaalan synnytykset.