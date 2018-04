Jussi Joentausta

Kela käsittelee keskimäärin neljä kuukautta toimeentulotuen oikaisuvaatimuksia, mikä on apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen mukaan aivan liian pitkä aika.

Oikaisuvaatimusten käsittely Kelassa on ruuhkautunut eikä se ole kyennyt hoitamaan oikaisuvaatimuksia kohtuullisessa ajassa. Aikaa on kulunut keskimäärin neljä kuukautta, kun kohtuullisena voisi pitää alle kolmea kuukautta.

Apulaisoikeusasiamies kiinnittää vakavaa huomiota Kelan oikaisukäytäntöihin, vaikka laissa ei ole määrätty tarkkaa aikarajaa.

– Käsittelyaikojen merkitys korostuu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien vanhusten, vaikeavammaisten, mielenterveysongelmaisten ja pelkästään toimeentulotuen varassa elävien sosiaalihuollon asiakkaiden kohdalla, sanotaan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen päätöstiedotteessa.

Kelassa oli vireillä 7 897 kpl oikaisuvaatimusta tammikuun 2018 lopussa.

Selvityksen mukaan Kelassa oli vireillä 7 897 kpl oikaisuvaatimusta tammikuun 2018 lopussa.

Kelan mukaan ruuhkan purkaminen vie koko kevään

ILMOITUS

Pölösen mukaan pitkät käsittelyajat voivat ainakin joissain tapauksissa vaarantaa henkilön oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Käsittelyaikojen merkitys korostuu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien vanhusten, vaikeavammaisten, mielenterveysongelmaisten ja pelkästään toimeentulotuen varassa elävien sosiaalihuollon asiakkaiden kohdalla.

Oikeusasiamiehen ratkaisuissa kohtuullisena sosiaalihuoltoon liittyvänä oikaisuvaatimuksen käsittelyaikana on pidetty alle kolmen kuukauden käsittelyaikaa. Tässä on jo huomioitu, että kokouksia pidetään harvakseltaan ja oikaisuviranomaisena toimivat luottamushenkilöistä koostuvat toimielimet.

Pölösen mukaan Kelan oikaisuvaatimuskeskuksen asema on varsin erilainen kuin kunnallisen muutoksenhakuja käsittelevän toimielimen. Oikaisuvaatimuskeskus on osa Kelan organisaatiota ja se on nimenomaan perustettu käsittelemään muutoksenhakuja.

– Katson, että nämä perustoimeentulotukiasioissa muuttuneet taustatekijät tulee ottaa huomioon arvioitaessa oikaisuvaatimuksen nyttemmin hyväksyttävänä pidettävää käsittelyaikaa.

Kela yrittää selvittää ylitöillä ruuhkaa



Toimeentulotuen myöntämisessä ja myös oikaisuvaatimuskäsittelyssä on kyse viimesijaisen tuen järjestämisestä. Valituksen tehneet voivat olla hyvinkin riippuvaisia toimeentulotuesta.

Apulaisoikeusasiamies on pyytää Kelaa ilmoittamaan kesäkuun alkuun mennessä toimenpiteistään. Oikaisuvaatimuskeskukseen on selvityksen mukaan palkattu lisää työntekijöitä ja henkilökunta tekee jatkuvasti ylitöitä.

Tällä hetkellä yksikköön on haettavana uusia puheenjohtajia. Oikaisuvaatimuskeskus on käyttänyt myös vakuutuspiirien ruuhkanpurkajia työtilanteen hallintaan saamiseksi. Selvityksessä pidetään todennäköisenä, että ruuhkan purkaminen vie koko kevään 2018.

Henkilökunnan vähäisyys tai henkilökunnan poissaolosta aiheutuva mahdollinen oikaisuvaatimusten ruuhkautuminen ei oikeuta oikaisuvaatimusten käsittelyn viivästyksiin, korostaa apulaisoikeusasiamies lausunnossaan.