Antoisassa henkilödokumentissa Sjöwall Wahlöö – romaani rikoksesta (Sjöwall Wahlöö – Berättelsen om ett Brott, 2015) kerrataan maineikkaan ruotsalaisen kirjailijapariskunnan työtä rikosromaanin uudistajina.

My Lindbergin ohjaama dokumentti on tehty Maj Sjöwallin 80-vuotispäivän tuntumassa. Sympaattinen Sjöwall kertaa vaiheitaan lapsuudesta lähtien, keskitys on kuitenkin hänen elämässään ja yhteistyössään Per Wahlöön kanssa.

Kaksikko kirjoitti vuosina 1965–1975 kymmenen teoksen Martin Beck -romaanien sarjan, jonka arvon kanadalainen kirjailija Michael Ondaatje kiteyttää näin: he loivat ensimmäiset merkittävät poliisiromaanit.

Beck on empaattinen ja välittävä mies, oikeastaan liian herkkä poliisiksi.

Henning Mankell on samoilla linjoilla ja erittelee asiaa vähän tarkemmin. Mankell ja moni muukin on sitä mieltä, että kirjasarjassa luotiin aivan uusi realistinen suuntaus, jossa rikos nähdään yhteiskunnan peilikuvana.

Kaksikon yhteistyö ja elämä on Sjöwallin kertomana ollut mutkatonta, hedelmällistä ja onnellista. Myös kansainvälistä menestystä tuli heti alusta alkaen.

Per Wahlöön kuolema vuonna 1975 oli Sjöwallille iso menetys paitsi henkilökohtaisesti, myös ammatillisesti. Hänet tavallaan unohdettiin, ja aivan jokapäiväinen elannon hankkiminenkin muuttui vaikeaksi. 2000-luvun pohjoismaisen dekkarin buumi on nostanut hänet jälleen parrasvaloihin, mistä hän on hyötynyt myös taloudellisesti.

Kiinnostavinta on Sjöwallin ”kymppisarjaa” koskeva erittely: miten teokset syntyivät, miten luotiin henkilöt ja mistä saatiin ideat. Sjöwallin mielestä johtotähtinä sarjaa luotaessa olivat helppolukuisuus, viihdyttävyys ja jännittävyys sekä se, että tarinaan tuli sisältyä jokin sanoma.

Jack Reacherin luoja brittikirjailija Lee Child kehuu Beck-romaanien terävää ja vivahteikasta henkilökuvausta, mikä epäilemättä onkin keskeinen tekijä niiden kansainvälisessä suosiossa.

Sjöwall hieman valottaa lisää ja sanoo, että Beckin hahmossa on varmaankin enemmän häntä kuin Wahlöötä. Beck on empaattinen ja välittävä mies, oikeastaan liian herkkä poliisiksi.

Tukholman ja koko Ruotsin raju muuttuminen 1960-luvulla tulee esille sekä Sjöwallin että Mankellin näkemyksissä. Tässä suhteessa Mankell on suorapuheisempi. Hänen mukaansa sosiaalidemokratia sortui omahyväisyyteen.

