Jussi Joentausta

Vasemmistoliiton Pekonen muistuttaa, että kuntoutuspsykoterapian jatko tulee turvata sote- ja maakuntauudistuksessa.

Sote-uudistuksen ja terveydenhuollon monikanavarahoituksen purkamisen seurauksena Kelan kuntoutuspsykoterapia on päättymässä 2020-luvulla ja psykoterapian järjestäminen siirtyy maakunnille.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen vaatii erillisjärjestelyjä, joilla psykoterapian rahoitus turvataan jatkossakin.

– Kun jokainen maakunta päättää rahoituksesta itsenäisesti, on ilmeisenä vaarana, että kuntoutuspsykoterapiapalvelut heikennevät maakuntauudistuksessa, Pekonen varoittaa.

Maakuntien rahoitus on uudistuksessa riittämätön.

– Maakuntien rahoitus on uudistuksessa riittämätön, ja psykoterapia on vaarassa joutua leikkauslistalle maakuntien yrittäessä täyttää Sipilän hallituksen säästötavoitteita.

Tehokas kuntoutusmuoto

Tällä hetkellä Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa, jos mielenterveyden häiriö uhkaa henkilön työ- tai opiskelukykyä. Kuntoutuspsykoterapia on kustannustehokasta. Tutkimuksen mukaan 80 prosenttia psykoterapian päättäneistä oli terapiajakson jälkeen opiskelemassa, töissä tai työmarkkinoiden käytettävissä.

Vasemmistoliitto haluaa maakuntien rahoituslakiin erillisjärjestelyn, jolla kuntoutuspsykiatrian vaatimat resurssit korvamerkitään ja turvataan.

– Kuntoutuspsykoterapia on yhteiskunnalle tärkeä ja tuloksellinen kuntoutusmuoto. On myös täysin vastuutonta jättää toimivan terapian saajat heitteille. Kuntoutuspsykoterapian jatko on selkeästi ja yksiselitteisesti turvattava sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä, Pekonen vaatii.

Vasemmistoliitto esittää myös, että Kelan kuntoutuspsykoterapian siirtyessä maakunnille lainmuutoksilla turvataan potilaan nykyinen subjektiivinen oikeus kuntoutuspsykiatriaan. Lisäksi tulisi mahdollistaa potilaan oikeus valita oma terapeuttinsa sekä potilaan valitusoikeus hylkäävistä päätöksistä.