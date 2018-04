Lehtikuva/Roni Rekomaa

Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto käsitteli Horisontti-kirjoituksessaan (KU 13.4.) uudistettavaa varhaiskasvatuslakia ja sen valmistelua otsikolla ”Tuleva laki ei helpota lastentarhaopettajapulaa”.

Katajiston mukaan esitetty malli ei selkiyttäisi henkilöstörakennetta, vaan loisi lapsiryhmään uuden hierarkkisen ja kuntakohtaisesti vaihtelevan mallin. Päiväkotien henkilöstörakenne olisi riippuvainen varhaiskasvatuksen järjestäjän painotuksista tai pikemminkin paikallisesti henkilöstön saatavuudesta. Kirjoituksessa esitettiin kritiikkiä myös muun muassa siitä, ettei ammattikorkeakouluja olisi kuultu lakia valmisteltaessa, tai ettei kaikkia selvityksiä olisi huomioitu.

Lainvalmistelua varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamiseksi on tehty pitkään opetus- ja kulttuuriministeriössä aina hallinnonalan siirrosta lähtien. Jokaisessa vaiheessa kaikkia ammattijärjestöjä ja eri koulutustahoja on kuultu ministeriössä erilaisissa tilaisuuksissa. Hallituksen esityksessä on otettu huomioon ja myös nimenomaisesti viitattu eri tutkimuksiin, myös kirjoituksessa mainittuihin. Nyt eduskunnalle annettu lakiesitys on ollut laajalla lausuntokierroksella. Samoin on toimittu aiempien lakiesitysten kanssa.

Uudistuksen tavoitteena on eri koulutustaustaisten ammattilaisten vahvuudet huomioon ottavalla tavalla turvata aidosti moniammatillinen yhteistyö ja varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen, ei luoda hierarkioita. Eri koulutustaustoista tulevia ammattilaisia olisi vastaisuudessa kaikissa päiväkodeissa – niin varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja kuin lastenhoitajiakin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa henkilöstötavoitteen saavuttamista sekä kuntien ja muiden järjestäjien kustannusten kehittymistä ja tekee asiaa koskevaa välitarkastelua muutoksen toteutumisesta. Esitykseen sisältyvä varhaiskasvatuksen tietovaranto mahdollistaa henkilöstön kelpoisuustilanteen seuraamisen alueellisesti.

Kirjoituksessa tuodaan lisäksi esiin, että ”Kaikkien lapsiryhmässä toimivien kasvattajien päätehtävänä tulee olla ryhmän kasvatus-, opetus- ja hoitotehtäviin osallistuminen. Lapsi- ja perhepalveluiden tiivis yhteistyö ja verkostoituminen varhaiskasvatuspalveluiden kanssa voidaan ratkaista muilla keinoin.” Näin tullaan vastaisuudessakin educare-mallin mukaisesti toimimaan. Sosionomien koulutuksensa puolesta saamien vahvuusalueiden esiintuominen ei tätä päälinjaa muuta.

Varhaiskasvatusuudistuksessa turvataan nykyisen henkilöstön asema siirtymäsäännöksillä. Kaikki henkilöt, jotka ovat kelpoisia lastentarhanopettajaksi lain tullessa voimaan, ovat työuransa loppuun saakka kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin riippumatta siitä, ovatko he koulutustaustaltaan sosionomeja vai kasvatustieteen kandidaatteja. Samoin he ovat kelpoisia myös varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Eeva-Riitta Pirhonen

ylijohtaja

Janne Öberg

hallitusneuvos

opetus- ja kulttuuriministeriö