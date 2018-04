Presidencia El Salvador

Uusi presidentti Miguel Diaz-Canel jatkanee edeltäjiensä viitoittamalla tiellä.

Kun Kuuban kansalliskokous 19. huhtikuuta äänesti Miguel Diaz-Canelin maan uudeksi presidentiksi, hetki oli historiallinen. Ensimmäistä kertaa 59 vuoteen Kuubaa ei johda Castro.

- Kun ihmiset antoivat mandaatin tähän tehtävään, se tarkoitti jatkuvuutta Kuuban vallankumoukselle tärkeänä historiallisena hetkenä, Diaz-Canel sanoi ensipuheessaan kansalliskokoukselle.

Diaz-Canel oli ainoa ehdokas ja seuraa tehtävässään Raul Castroa, joka väistyi presidentin tehtävästä kahden viisivuotiskauden jälkeen.

Hyvin alkanut Yhdysvaltojen suhteiden liennytys on hidastunut Donald Trumpin kaudella.

Raul Castro jatkaa kuitenkin kommunistipuolueen johtajana vuoteen 2021 ja tulee edelleen näyttelemään merkittävää roolia päätöksenteossa. Kommunistisen puolueen valta Kuubassa on suuri, jopa suurempi kuin kansalliskokouksen tai valtioneuvoston, joka virallisti Diaz-Canelin nimityksen.

Yksipuoluejärjestelmästä tuskin luovutaan

ILMOITUS

Raul Castron aikana Kuubassa tehtiin monia talousuudistuksia, jotka kiihdyttivät maan taloudellista kasvua. Sittemmin kasvuvauhti on hidastunut.

Kuuban tilanne Diaz-Canelin astuessa valtaan on monin tavoin epävarma. Monet sen liittolaiset Latinalaisessa Amerikassa on äänestetty pois vallasta ja hyvin alkanut Yhdysvaltojen suhteiden liennytys on hidastunut Donald Trumpin kaudella.

Diaz-Canelin politiikka on vielä kysymysmerkki, sillä poliittinen kampanjointi Kuubassa on kielletty. Suuria muutoksia tuskin on odotettavissa, mutta AlJazeera arvioi, että Diaz-Canel jatkaa Raul Castron aikana käynnistynyttä sosiaalipolitiikan liberalisoimista.

Miguel Diaz-Canel on suhtautunut myönteisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin, internetin käytön laajentamiseen ja valtion mediakontrollin vähentämiseen. Sen sijaan hänen ei oleteta kyseenalaistavan Kuuban yksipuoluejärjestelmää, kuten anti-castrolaiset yhdysvaltalaispoliitikot vaativat.