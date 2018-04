All Over Press/Matti Raivio

Kotimainen futiskausi saadaan täydellä teholla vauhtiin ensi viikolla, kun miesten Ykkönen potkaistaan liikkeelle täyden ottelukierroksen merkeissä. Kausi 2017 oli lopulta TPS:n ja Hongan juhlaa. Ero muihin joukkueisiin revähti lopulta reippaanlaiseksi niin pisteiden kuin pelikirjankin osalta.

Alkavalla kaudella sarjassa ei ole nähtävissä vastaavaa luokkajakoa, joten luvassa on tasaisempi taisto nousupaikoista. Ykkösen suurin suosikki on KPV, mutta vihreäpaitojen takana kärkisijoja kärkkyy nälkäinen kolmikko, josta kuka tahansa voi onnistuessaan napata suoran nousijan paikan.

KPV operoi muita seuroja suuremmalla budjetilla.

KPV operoi muita seuroja suuremmalla budjetilla myös tänä vuonna. Seuran pääomistaja Matti Laitinen uhkasi viime vuonna laittaa rahahanat kiinni, mikäli nousua ei tule. Kausi päättyi pettymykseen, mutta Laitinen pyörsi lopulta puheensa, ja joukkue on taas kasattu rahasta tinkimättä.

KPV panosti viime kaudella enimmäkseen ulkomaalaispelaajiin, mutta tänä vuonna joukkueeseen on hankittu myös kotimaista laatua. Sarjan tehokkain maaliruisku Kalle Multanen saapui Hakasta Pohjanmaalle ja puolustukseen Laitinen hankki kokeneen Ville Koskimaan Vaasasta. Keskikentällä laatua edustavat Patrickit Byskata ja Poutiainen. Vierastyöläisten osalta ovi on käynyt talven aikana tiuhaan, ja tämän sektorin pelaajien kokonaispanos on vielä arvoitus.

Kokkolalaisten akilleenkantapää löytyy penkin päästä. Kokenut Jarmo Korhonen on meritoitunut lähinnä JIPPOn kaltaisten bussijoukkueiden pitämisessä sarjassa, ja hyökkäyspäässä eväät ovat olleet köykäiset. KPV antaa siis valmennuspuolella hieman tasoitusta pahimmille kilpailijoilleen.

ILMOITUS

Viime vuonna neljänneksi sijoittunut AC Oulu operoi nyt viime kautta laajemmalla ringillä. Avainpelaajista maisemaa vaihtoivat suuria harppauksia eteenpäin ottanut toppari Eero-Matti Auvinen sekä Helsinkiin palannut kärkimies Tuomas Mustonen. Korvaavien pelaajien taso riittää paikkaamaan poistuneet. Toppari Lassi Nurmos palasi jälleen kotiin – tällä kertaa Kemistä. ACO:n avainhankintoihin kuuluvat lisäksi niin ikään Kemistä poimittu laituri Aleksi Gullsten sekä Jarosta tullut kokenut laitapuolustaja Walter Moore.

Rauno Ojasen tilalle AC Oulun ruoriin saapunut Mika Lähderinne suosii piirun verran suoraviivaisempaa pelitapaa, jossa nopeat ja fyysiset laitapelaajat ovat suuressa roolissa. Avainpelaajien pysyessä ehjänä, ”Laivastonsinisillä” on eväät kasassa vaikka sarjan voittoon asti. Ex-maajoukkueratsu Markus Heikkinen on edelleen avainroolissa joukkueen alakerrassa.

Pietarsaaren Jaro on yrittänyt löytää uudestaan omaa paikkaansa kotimaisella jalkapallokartalla syksyllä 2015 tapahtuneen liigasta putoamisen jälkeen. Pienempien paikkakuntien seurojen tulevaisuus on vaikuttanut haasteelliselta perinteisten tukijoiden kääntäessä rahahanoja pienemmälle. Sama tilanne on käsillä myös Valkeakoskella, jossa entinen mestarijoukkue Haka on jämähtänyt Ykkösen keskikastin seuraksi.

Jaro on kuitenkin budjetiltaan edelleen sarjan kärkipäätä ja se on taas kasannut mielenkiintoisen joukkueen. Ulkomaalaishankinnoista on syytä nostaa esiin erityisesti vasen pakki Dárvin Chávez, joka pelasi Meksikon mestarijoukkueessa Lontoon olympiakisoissa vuonna 2012.

Myös Helsingin IFK on uuden alun edessä. Liigataival päättyi kolmen kauden jälkeen ja hienoista Stadin derbyistä huolimatta HIFK ei lopulta onnistunut toden teolla haastamaan HJK:ta taistelussa pääkaupungin herruudesta. Tämän kauden joukkue on koottu tuttuun tapaan luotettavista varttuneemmista sotahevosista, mutta mukana on myös muutama erittäin mielenkiintoinen nuori lupaus. Heistä kannattaa seurata erityisesti toppari Tuukka Andbergin otteita.

Sarjan mustaksi hevoseksi on povattu cupissa aina välieriin asti edennyttä EIF:ää, jota luotsaa espanjalainen Gabri Garcia Xarart. Rinki on kapea eikä seura kuulu taloudellisesti sarjan jätteihin, mutta EIF voi olla yllättävän sitkeä vastus kärkipään ryhmille erityisesti kevätkierroksilla.

Putoamistaistossa pienimmät kertoimet ovat AC Kajaanilla sekä HJK:n farmijoukkue Klubi-04:lla. Viimemainittu voi tosin olla kevään peleissä kovakin kanto kaskessa liiga-apujen myötä. Perinteiseen tapaan lento katkeaa kuitenkin viimeistään syksyn sateiden koittaessa.

Lauantain vakiokierroksella päästään Valioliigan sekä Championshipin ratkaisuhetkien pariin. Kohteessa 1 viime viikkoina pirteästi pelannut Crystal Palace matkustaa paikallisotteluun Watfordin vieraaksi. Kotijoukkue on putoamiskamppailussa melkein jo kuivilla. Palace kaipaa pisteitä kipeämmin. Kohteeseen varmaksi kakkonen.

Kohteen 3 Wolves on jo varmistanut nousunsa Valioliigaan. Bolton rimpuilee puolestaan sarjan häntäpäässä ja tarvitsee ottelusta ehdottomasti kaikki kolme pistettä. Luotetaan motivaatiotekijöiden vaikutukseen ja rastitaan kohteeseen varma kotivoitto.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 21.4. kello 16.58. Kansan Uutisten Viikkolehti suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 2(1), 1, 2, 1(X), 1, 1(X), 1, 1, 1(X), 2(X), 1, X(1).