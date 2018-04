Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Kontula opetti kansanedustajia: Työ ei ole sosiaaliturvaa – se on keino ansaita leipänsä myymällä omaa työaikaansa

Eduskunta keskusteli eilen illalla kansalaisaloitteesta, jolla halutaan kumota niin kutsuttu aktiivimalli.

Vain muutama hallituspuolueen kansanedustaja jäi torstai-iltana puolustamaan niin kutsuttua aktiivimallia eduskuntaan kyselytunnin jälkeen. Eduskunta kävi illalla lähetekeskustelun kansalaisaloitteesta, jolla pyritään kumoamaan aktiivimalli. Sen allekirjoitti yli 140 000 ihmistä.

Kokoomuksesta ja keskustasta on useampaan otteeseen sanottu, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Eilen tämän väitteen toisti muun muassa Martti Talja (kesk.).

– Työhän ei ole sosiaaliturvaa. Sosiaaliturva on sosiaaliturvaa, ja työ on keino ansaita leipänsä myymällä omaa työaikaansa. Nämä kaksi on hyvä pitää erillään, vaikka ne tuntuvat välillä menevän aika pahasti sekaisin, muistutti vasemmistoliiton Anna Kontula.

Kontula huomautti, että työttömyysturvan sanktioiden lisääminen 1990-luvulta lähtien on lisännyt tulottomien kotitalouksien määrää. Niiden määrä on hänen mukaansa nelinkertaistunut, ja aktiivimalli jatkaa tätä kehitystä entisestään.

Hallituksen mukaan järkevää politiikkaa

Äänekkäimmin aktiivimallia puolusti kokoomuksen Juhana Vartiainen, joka on hakenut Suomen Pankin pääjohtajan paikkaa. Vartiaisen mukaan mallia ei pidä lainkaan pyytää anteeksi.

– Tämä on järkevää skandinaavista politiikkaa, varsinkin kun jos te katsotte työttömyystilastoja Euroopassa, niin Suomihan on täällä Pohjois-Euroopassa aivan ainutlaatuinen tapaus: kaikki maat EU:ssa, joissa on meitä korkeampi työttömyys, ovat enää Välimeren maita, Vartiainen sanoi.

Sosiaalidemokraattien Antti Lindtman kuittasi Vartiaiselle, että Suomea voi vertailla muihin Pohjoismaihin myös muilla tavoin.

– On hyvä muistaa, että meillä on itse asiassa valmiiksi erittäin alhainen työttömyysturva verrattuna Ruotsiin, verrattuna Tanskaan. Nyt tätä työttömyysturvaa hallitus alentaa vielä lisää ja kaiken lisäksi vielä heiltä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson muistutti, että hallitus puolusteli mallia alunperin sanomalla, ettei se ole automaattinen tukileikkuri. Ensimmäisten tietojen mukaan kyseessä on juuri leikkuri.

– Kelan alustavien tietojen mukaan tämä leikkaa lähes sadantuhannen Kelan etuuksia saavan työttömän perusturvaa. Työttömyyskassojen antamat tiedot ovat samansuuntaisia. Tämän piti aktivoida. Mitään näyttöä siitä, että tämä olisi merkittävästi lisännyt aktiivisuutta, ei ole. Samat työttömät työnhakijat ovat aktiivisia, jotka olivat sitä jo ennen tätä lakia, Andersson sanoi.

Työministeri Jari Lindström (sin.) lupasi hallituksen tekevän korjauksia malliin, mutta sitä ei aiota perua. Suurinta epäkohtaa ei kuitenkaan aiota perua eli sitä, että ihminen saattaa tehdä kaikkensa työllistyäkseen, mutta silti tukia leikataan.

– Se on se syy, minkä takia työttömät ympäri Suomen kokevat tämän mallin niin epäoikeudenmukaiseksi, koska se leikkaa myöskin niiden työttömien työnhakijoiden perusturvaa ja työttömyysturvaa, jotka tekevät kaikkensa. Mikään niistä korjauksista, mitä hallitus nyt on esittänyt, ei korjaa tätä perustavanlaatuista ongelmaa, Li Andersson huomautti.

Keskustelu aktiivimallista jatkui eduskunnassa puoli yhdeksään illalla. Sen jälkeen keskustelu päättyi, ja kansalaisaloite lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltäväksi.