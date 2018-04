Moe Zaw (VOA)

Myanmarissa rohingyojen kyliä poltettiin, Bangladeshin pakolaisleireillä heitä piinaavat rankkasateet ja tulvat.

Rohingya-pakolaisten asuttamalla Cox’s Bazarin alueella Bangladeshissa koettiin tänään vuoden ensimmäiset rankkasateet. Alueen leireillä elää lähes 800 000 Myanmarista väkivaltaisuuksia paennutta rohingyaa.

Keskiviikon kevyitä sateita seurasi torstaiaamuna voimakas kaatosade. Kovat myrskyt ja sateet ovat yleisiä ennen toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa alkavaa monsuunikautta.

Daphnee Cook, Pelastakaa Lasten viestintäpäällikkö Cox’s Bazarissa kertoo voimakkaiden sateiden kestäneen torstaina yli tunnin. Sadekuurojen on ennustettu jatkuvan lähipäivien aikana.

– Kuten osasimme pelätä, jo ensimmäinen kuuro sai aikaan tuhoa leireillä, joissa vettä tulvi alaville alueille vaikeuttaen niille pääsyä. Maa-aines muuttui hälyttävän nopeasti mudaksi ja tulvavesi muodosti suuria lammikoita.

Sateet aiheuttavat suuren uhan pakolaisille, joiden tilanne on jo ennestään hyvin vaikea.

– Rohingyat elävät haastavissa olosuhteissa ylikansoitetuilla pakolaisleireillä ja ovat riippuvaisia ruoka-avusta selviytyäkseen. Nyt he joutuvat kantamaan huolta myös vaarallisista myrskyistä, rankkasateista sekä tulvista, maanvyörymistä ja kulkutautien puhkeamisista, Cook sanoo.

– Sääolosuhteet vaikuttavat erityisesti lapsiin, jotka voivat joutua eroon perheistään ja huoltajistaan tai saada ihosairauksia lisääntyneen kosteuden takia. Vaarana on myös, että heidän on mahdoton hakeutua tärkeiden palveluiden luo, kuten terveys- ja ravitsemuskeskuksiin ja lapsiystävällisiin tiloihin.

Luvassa lisää rankkasateita

Tulevien kuukausien aikana säännölliset rankkasateet aiheuttavat lisää ongelmia tuhoamalla ihmisten asumuksia ja vaikeuttamalla kulkua leireille tulvivien teiden takia. Tilannetta pahentaa se, että myös myrskykausi on alkamassa. Voimakas sykloni aiheuttaisi suurta hävitystä leireillä.

– Avustustyöntekijämme ovat valmiudessa tekemään kaikkensa auttaakseen hätää kärsiviä rohingyoja ja pakolaisia vastaanottaneita yhteisöjä Cox’s Bazarissa, Cook toteaa.

Pelastakaa Lapset on viime kuukausien aikana toiminut vuorokauden ympäri monsuunikauteen varautumiseksi. Perheille on jaettu tarvikepakkauksia asumusten vahvistamiseksi. Lisäksi on parannettu viemäröintiä ja vahvistettu siltoja sekä maanvyörymien uhkaamia rinteitä. Lapsille on jaettu turvarannekkeita, joiden avulla heidät voi helpommin yhdistää perheisiinsä. Terveysklinikoiden ja lapsiystävällisten tilojen rakenteita on vahvistettu ja liikkuvia yksiköitä on perustettu niille, jotka eivät itse voi sateiden ja tulvien takia hakeutua palveluiden luo.

– Kansainvälisen yhteisön on varmistettava, että humanitaarisen avun rahoitus on riittävä jo ennen monsuunikauden alkua. Kun olosuhteet pahenevat, lasten on saatava apua välittömästi, toteaa Anne Haaranen, Suomen Pelastakaa Lasten ohjelmajohtaja.

– Kiitos suomalaisten lahjoittajien, pystymme nyt välittömästi antamaan 450 000 euron tuen auttaaksemme rohingyoja varautumaan sadekauteen.