Lehtikuva/Mohammed Huwais

Kanteen mukaan Italian viranomaiset ja saksalaisyhtiö rikkovat kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, kun niiden tuotteita käytetään Jemenin pommittamisessa.

Kolme kansalaisjärjestöä on nostanut Italian ulkoministeriön virkamiehiä ja saksalaista Rheinmetall-yhtiötä vastaan kanteen Saudi-Arabiaan viedyistä asejärjestelmien osista.

Rheinmetall on mukana siksi, että kanteen kohteena oleva italialainen RWM Italia -yhtiö on sen tytäryhtiö.

Kansalaisjärjestöt ovat saksalainen European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), jemeniläinen Mwatana Organisation for Human Rights ja italialainen Rete Italiana per il Disarmo.

Kanne on nostettu yhdestä konkreettisesta tapauksesta.

Asevientiä Saudi-Arabiaan on aiemminkin yritetty useissa Euroopan maissa haastaa Jemenin sodan takia. Yritykset ovat kuitenkin kaatuneet siihen, että kanteet ovat olleet liian yleisluontoisia.

Nyt tämä yritetään välttää sillä, että kanne on tehty vain yhdestä konkreettisesta tapauksesta. Kyseessä on 8. lokakuuta 2016 tapahtunut pommitus, jossa kuoli kuusihenkinen perhe. Tapaus on hyvin dokumentoitu.

Mwatana toimitti viime vuonna italialaiselle Ansa-uutistoimistolle pommituksen jälkeisenä päivänä otetun kuvan, jossa näkyy sarjanumeroineen RWM Italian valmistama pommin kiinnike.

Järjestöt haluavat syyttäjän selvittävän, ovatko yhtiön johtajat syyllistyneet rikokseen viedessään asejärjestelmän sotaa käyvään maahan ja Italian ulkoministeriön virkamiehet salliessaan viennin.

Järjestöt huomauttavat, että asevienti aseellisessa konfliktissa oleviin maihin on kielletty Italian omassa laissa, EU:n aseidenvientiä koskevissa säännöissä sekä kansainvälisissä sopimuksissa.

Järjestöt ovat ilmoittaneet vievänsä tapauksen seuraavalle ylemmälle tasolle, mikäli Italian syyttäjät eivät aloita tutkintaa.