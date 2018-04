Jarno Mela

Saako määräaikainen työntekijä asuntolainaa ja uskaltaako hän perustaa perheen. Näitä oppositio kyseli valtiovarainministeriltä tiistaina.

Oppositio nosti esiin työelämään suunnitellut muutokset tiistaina, kun eduskunta keskusteli pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen kaavailuista julkiseen talouteen seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Niin SDP, vihreät kuin vasemmistoliitto vaativat valtiovarainministeri Petteri Orpolta (kok.) selvitystä niin alle kolmikymppisiä työttömiä koskevasta määräaikaisuudesta kuin alle 20 työntekijän yrityksen oikeudesta irtisanoa ilman perustetta.

Miten tämä parantaa työllistymistä?

Mitä ne pankissa sanoo määräaikaiselle?

Vasemmistoliiton Li Andersson totesi hallituksen kaataneen kylmää vettä työntekijöiden ja nuorten niskaan näillä päätöksillä viime viikolla kehysriihessään.

Andersson arvioi hallituksen heikentävän jopa puolen miljoonan suomalaisen työntekijän työsuhdeturvaa murentamalla irtisanomissuojaa. Hän arvosteli myös lakia, jonka perusteella kolme kuukautta työttömänä olleen alle 30-vuotiaan nuoren työsuhteen määräaikaisuutta ei tarvitsisi perustella.

– Tämä syrjivä uudistus todennäköisesti heikentäisi erityisesti nuorten naisten asemaa. Siis niiden, jotka jo valmiiksi työskentelevät kaikista eniten määräaikaisilla sopimuksilla.

SDP:n Antti Rinne toi esiin kehysriihen jälkeen kansalaisia keskusteluttaneen kysymyksen:

– Miten tämä määräaikainen työsuhde parantaa ihmisten työllistymistä?

Rinne totesi nuorten miettivän, uskaltaako perustaa perhettä, ja pankinjohtajien miettivän, voiko määräaikaisille antaa asuntolainaa.

Orpon vastaus läpi keskustelun oli työ.

– Se vasta suuri epävarmuus on, jos ei ole työtä, hän sanoi.

– Ja silloin ei varmasti sinne pankkiin tee mieli mennä, jos ei ole työtä.

”Hienoa, tästä

tämä lähtee”

Li Andersson jatkoi lainanhakuteemasta.

– Mitä ne pankissa sanoo määräaikaiselle? hän kysyi Orpolta.

– Uskon, että siellä pankinjohtaja on tyytyväinen, jos nuori on saanut työpaikan. Se määräaikainen varmasti kannustaa siihen, että hienoa, tästä tämä lähtee ja mahdollisuuksia edessä on, Orpo vastasi.

Andersson avasi alle kolmikymppisten todellisuutta Orpolle:

– Työelämän epävarmentuminen on jo tällä hetkellä yksi keskeinen syy sille, että nuoret aikuiset eivät saa sitä pankkilainaa, eivät uskalla tehdä päätöstä asunnon ostamisesta eivätkä uskalla tehdä päätöstä perheen perustamisesta.

Myös vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen opetti hallitukselle työelämän olemassa olevia periaatteita:

– Määräaikaisuuksia voi solmia nytkin, mutta niille pitää olla peruste, hän sanoi.

Hän pelkäsi, että jatkossa määräaikaisia työsuhteita solmitaan turhaan.

– Nuori, joka olisi saamassa joka tapauksessa työpaikan, voi saada pysyvän työpaikan sijaan määräaikaisen työpaikan. Tästä voi tulla uusi normi.