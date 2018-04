Kriittisesti hallituksen politiikkaan suhtautuvat piirrokset ovat tuoneet tekijälleen toistuvasti bannit Facebookissa.

Oululaisen Sira Moksin hallitusta kritisoivat poliittiset piirrokset ovat aiheuttaneet hänelle lyhyen ajan sisällä useita määräaikaisia banneja eli julkaisukieltoja Facebookissa.

Viimeiset kaksi estoa ovat johtuneet Moksin Keskustaleiri -kuvasta, jossa hallitus keskitysleiriviittauksilla toimittaa ihmisiä ”suihkuun”.

– Tämän nimenomaisen kuvan keskitysleiriviittaus lienee osasyy tämänhetkiselle bannille.

Hallituksen toiminta ja se mitä nyt tapahtuu ovat niin hirvittäviä asioita

Osasyynä Moksi uskoo olevan myös sen, että kuva kritisoi voimakkaasti hallitusta.

– Kaiken kaikkiaan olen ollut neljä kertaa bannatuna vuoden sisään facebookissa, syynä ovat aina olleet poliittiset piirrokseni.

Ensimmäisen banninsa Moksi sai äärioikeistoa kritisoivasta kuvasta.

Estoja myös muualla

Facebookissa julkaisukielto johtuu todennäköisemmin siitä, että hänen piirtämänsä kuva on ilmiannettu useasti. Moksin tietojen mukaan Facebookissa on bannattu hänen kuvansa jakamisen vuoksi ainakin kuusi ihmistä ja moni on saanut varoituksen. Kyseessä olevat ihmiset ovat yksityisiä henkilöitä.

Taiteilija on kokenut bannatuksi tulemista myös Facebookin ulkopuolella

– Toki jokainen tietää, miten Facebook toimii. Siellä eivät kuvia syynää ihmiset, vaan koneet toimivat ilmiantojen mukaan. Bannaamista tapahtuu myös muulla, näyttelyistäni ei kirjoiteta juttuja, en saa töitäni näyttelyihin, ja gallerioiden vuokraaminen voi olla hankalaa poliittisten sisältöjen vuoksi. Huolimatta siitä, että Oulu on sarjakuvakaupunki jolla on oma sarjakuvakeskuksensa ja sen yhteydessä toimiva sarjisgalleria, ei näyttelystäni millään meinattu tehdä minkäänlaista juttua.

Moksi kertoo, että hänen näyttelyihin liittyviä yhteydenottojani pompotellaan eikä suoria vastauksia saa. Lisäksi yksi näyttelysopimus on purettu tästä syystä.

– Tämä ei koske pelkästään Oulun alueen näyttelypaikkoja.

Makaaberia taidetta

Moksin kuvissa ärsyttää raju ja makaaberikin kuvakieli, jolla hän kritisoi erilaisia poliittisia ilmiöitä.

– Kuvani eivät juuri ole huolettoman hauskoja, pikemminkin häiritseviä ja ärsyttäviä, niihin sytytään ja reagoidaan nopeasti.

Poliittisia piirroksia hän sanoo tekevänsä siksi, että hallituksen toiminta ja se mitä nyt tapahtuu ovat niin hirvittäviä asioita, ettei hän pysty katsomaan niitä sivusta mitään tekemättä.

– Kentältä kantautuvat, tavallisten ihmisten viestit toimivat myös materiaalina kuvilleni. Idea Keskustaleiri-kuvaan nousi yleisestä ja toistuvasta puheesta, jota huolestuneet ja pelokkaat ihmiset nostivat esiin: aletaanko meitä pisteyttämään kuin karjaa ja eriarvoistamaan näin räikeästi? Ahdistuneen lakonisia keskitysleiriviittauksia hallituksen toimista on noussut jo pitkään ja paljon usealla eri taholla, hän kertoo.

Huoli demokratiasta

– Kuvista voi olla mitä mieltä tahansa, mutta poliittinen sensuuri ei ole hyväksyttävää missään ilmenemismuodossa demokraattisessa yhteiskunnassa. Kaikenlainen bannaaminen on ensisijaisesti sensurointia, rajaamista, mykistämistä, mutta se on myös pelkoa, Moksi sanoo.

Bannien taiteilija ei anna vaikuttaa omaan tapaansa tehdä töitä.

– Kuvia tehdään kaiken muun tekemisen ja elämän ohessa, niiden esille saattaminen saattaa toisinaan vaatia hieman enemmän kekseliäisyyttä, vääntöä ja periksiantamattomuutta.

Kansan Tahto -lehteen piirtävä Sira Moksi on ammatiltaan artesaani. Hän piirtää on toiminut ohjaajana erilaisissa yksiköissä ja tehnyt töitä muun muassa vammaisten, vanhusten ja turvapaikanhakijoiden kanssa. Lisäksi hän on pari levyä julkaissut muusikko.

– Ennen kaikkea koen olevani ihan tavallinen kansalainen, joka on äärimmäisen huolissaan siitä, mitä tässä maassamme nyt oikein tapahtuu.

Sira Moksin löytää myös Instagramista ja Twitteristä hänen nimellään.

Sira Moksin kotisivu.