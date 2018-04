UP/Tiina Tenkanen

Salolainen Evondos moninkertaisti tuotantonsa viime vuonna.

Suomen terveysteknologian vienti oli viime vuonna ennätykselliset 2,2 miljardia euroa. Kasvua oli 5,3 prosenttia edellisvuodesta Tullin tilastojen mukaan.

Terveysteknologia on maailmanlaajuisestikin kasvava ala. Sille ennustetaan kasvua tänä vuonna 5,1 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriöstä arvioidaan, että terveysteknologian vientiluvut saattavat Suomessa nousta jopa 10 – 20 miljardiin euroon.

Menestykselliset keksinnöt ja alan muuttunut yrityskulttuuri ovat kirittäneet suomalaisten tuotteiden menetystä maailmalla, todettiin terveysteknologian vientitilaston julkistamistilaisuudessa keskiviikkona.

– Jos aikaisemmin terveysteknologia-alalla oli vastakkainasettelua, nykyään sellaista ei ole, toimitusjohtaja Timo Heikkinen Top Data Sciencestä kertoo.

Suomessa valmistetaan terveysteknologiatuotteita sairaalasängyistä anestesia-asemiin, lääkkeenjakajarobotista hammasporiin.

Ala työllistää Suomessa 11 400 ammattilaista.

Tuotteita Yhdysvaltoihin ja Kiinaan

Suomessa valmistetuista terveysteknologian tuotteista noin 80 prosenttia päätyy vientiin. Vienti Venäjälle kasvoi eniten, eli 15 prosenttia. Terveysteknologiaa vietiin viime vuonna Venäjälle 63 miljoonan euron edestä. Vienti vetää Venäjän lisäksi etenkin Kiinaan ja Saksaan.

Euromääräisesti suurin terveysteknologian vientimaamme on Yhdysvallat, jonne terveysteknologian tuotteita meni 843 miljoonalla eurolla. Tosin Terveysteknologian puheenjohtajan Veli Mäkelän mukaan Yhdysvallat saattaa tullirajoituksillaan luoda viennille ongelmia.

Muita hidasteita terveysteknologia-alan kasvulle nähdään EU:n kiristyvässä lainsäädännössä, minkä takia esimerkiksi laitteiden testaus hidastuu. Lisäksi testilaitosten määrä vähenee, kun Iso-Britannia eroaa EU:sta. Testaus on käytävä hyväksytysti läpi, jotta tuote saa CE-merkinnän (ransk. Conformité Européenne) ja kelpaa EU:n markkinoille.

Salolaiset keksivät lääkkeenjakajarobotin

Esimerkkinä suomalaisesta innovaatiosta salolainen Evondos on keksinyt lääkkeenjakajarobotin, joka toimii kodinhoitajien tukena asiakkaiden kodeissa.

Robotti annostelee lääkkeet pusseihin ja muistuttaa asiakasta ottamaan ne oikeaan aikaan. Jos asiakas ei kuittaa lääkkeitä otetuksi, robotti tekee hälytyksen kodinhoitoyksikköön. Tällä hetkellä robotti puhuu suomen lisäksi viittä muuta kieltä.

Yhtiön tuotanto on kasvanut toissavuoden 200 robotista 1 400:aan. Pääasialliset markkinat ovat Pohjoismaissa. Yhtiön suurin asiakas on Oslon kaupunki, mutta myös Hämeenlinnan kaupunki on ottanut robotit käyttöön.

– Alkuun kodinhoitajat pelkäsivät, että robotti vie heidän työpaikkansa, mutta nyt pelko on laantunut, viestintäjohtaja Leena Manner Evondosista kertoo.

Robottia kehitetään, valmistetaan ja markkinoidaan Salossa. Vuonna 2008 perustettu Evondos houkutteli entisiä Nokian insinöörejä palvelukseensa, joten teknistä osaamista löytyi alusta asti.

Yhtiö työllistää Suomessa 50 henkilöä sekä lukuisia alihankkijoita ja muissa Pohjoismaissa parikymmentä työntekijää. Yhtiö kertoo etsivänsä palvelukseensa koodareita, sillä kasvu on kovaa. Tänä vuonna myynnin odotetaan kasvavan ainakin puolitoistakertaiseksi.