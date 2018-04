Irma Hirsjärvi on tehnyt töitä monessa ammatissa.

Jyväskyläläinen Irma Hirsjärvi, 56, valittiin keskiviikkona Työttömien keskusjärjestön puheenjohtajaksi.

Hirsjärvi on kirjastovirkailija ja tutkija ja kertoi Työttömien vuosikokouksessa esittelypuheenvuorossaan tehneensä myös tarjoilijan, opettajan, tutkijan, projektinvetäjän ja aluekehittäjän töitä.

– Tätä kaikkea tein limittäin, koska en ole ollut koskaan vakinaisessa työpaikassa. Työttömyyden olen kokenut kaksikymppisenä peruskoulun käyneenä kahden lapsen yksinhuoltajana, opiskelijana, maisterina ja nyt yli-ikäisenä, Hirsjärvi sanoi.

Työttömällä ja työttömyydellä on tuhannet kasvot.

Hän totesi olleensa koko ikänsä työvoimapolitiikan kohde.

– Elämäni aikana olen tutustunut ammattitaidottomien tyko-koulutukseen, nauttinut ansiosidonnaista, pudonnut peruspäivärahalle, harrastanut soviteltua päivärahaa, kuunnellut konsultin CV-koulutusta, ja hypännyt turhautuneena peruspäivärahalta ideologiseksi työttömäksi. Tiedän mitä on nälkä, tiedän miltä tuntuu, kun ei voi vastata lapsensa tarpeisiin. Tiedän miten velka painaa.

Hankalassa välikädessä

Hirsjärvi arvioi, että Työttömien yhdistykset ovat hankalassa välikädessä.

– Toisaalta tulee toteuttaa työllistämistavoitteita, ja ollaan riippuvaisia projektien ja kuntien rahoista, toisaalta pitäisi olla edunvalvontaorganisaatio, hän sanoi.

Hän kertoi vastikään kuulleensa, että Jyväskylän kaupunki oli leikannut 60 000 yhdistyksen tuesta.

– Selvitin asiaa, sillä asia oli juuri menossa kaupunginhallitukseen. Siellä ei ollut tietoa virkamiespäätöksen virheellisistä perusteluista. Asiaan puuttumisen ansiosta eri puolueet ovat nyt selvillä siitä, että yhdistys tarvitsee lisätuen loppuvuodelle, Jyväskylässä vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettuna toimiva Hirsjärvi sanoi.

– Esimerkki on tyypillinen, itse yhdistystä ei oltu kuultu. Nykypolitiikassa kohteet tai asiantuntijat ohitetaan toistuvasti.

Kuva vastaamaan todellisuutta

Hirsjärvi painotti puheessaan sitä, että nyt on tarve ymmärtää työttömien yhdistykset uudelleen liikkeenä sen sijaan, että ne olisivat lähinnä työvoimapoliittisen toiminnan toteuttajia.

– Voisimmeko vaatia asioita? hän kysyi

– Työttömiä kurjistavat monet asiat. Ulosottovelallisia oli viime vuoden lopussa lähes neljännesmiljoona. Olisiko tarpeen kampanja ulosottofirmoja vastaan? Entä miten olisi nopea reaktio soten palvelumaksujen korottamista vastaan?

Hän näkee tärkeäksi työttömän kuvan muuttamisen vastaamaan todellisuutta.

– Yle on rakentanut tarinan loisivista työttömistä ja sisukkaista selviytyjistä. Se olisi syytä muuttaa vastaamaan todellisuutta. Työtön ei ole prototyyppi, vaan työttömällä ja työttömyydellä on tuhannet kasvot, Hirsjärvi sanoi.

– Kyse on aina elämänlaadusta ja ihmisten mahdollisuudesta tehdä valintoja. Me emme ole yritysmaailmaa varten. Meillä on oikeus vaatia hyvää elämää maailmassa, jossa työn uudelleen jakaminen on väistämätön tosiasia.

Ehdolla puheenjohtajiksi olivat Hirsjärven lisäksi Pentti Kallio ja Eija Tuohimaa. Hirsjärvi seuraa tehtävässä SDP:n kansanedustajaa Satu Taavitsaista.