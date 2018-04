Lehtikuva/George Ourfalian

Syyrian pitkä ja verinen sota on yksi hirvittävimmistä sodista tällä vuosisadalla. Sodalle ja siviilien kärsimykselle ei näy loppua. Eri osapuolten yhteenotot Syyrian alueella jatkuvat, eikä maassa ole varteenotettavaa oppositioryhmää, joka tavoittelisi maallista hallintoa.

Sotaan on sotkeutunut niin monia osapuolia, että niiden motiiveja on enää vaikea hahmottaa. Arabikeväästä vuonna 2011 alkanut sota on paisunut sellaisiin mittoihin, että se ei ole enää kenenkään hallittavissa. Syyriasta on tullut taistelutanner, jossa eri valtiot taistelevat myös maailmanpoliittisesta vallasta kylmän sodan tyyliin.

Tässä suurvaltapelissä kuolleiden, haavoittuneiden tai sisäisessä ja maanpaossa elävien siviilien määrästä ei ole tarkkaa tietoa, ja inhimillinen kärsimys on mittaamaton.

Al-Assadin hallitus ja sitä tukeva Venäjä ovat kiistäneet kemiallisten aseiden käytön. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin (HRW) mukaan Syyrian hallitus on lokakuun jälkeen käyttänyt viisi kertaa kemiallisia aseita, joita sillä ei pitäisi näyttävän hävitysoperaation jälkeen olla.

Sodan alkamisen jälkeen Syyriassa on tehty kymmeniä iskuja kemiallisilla aseilla, ja valtaosan niistä on tehnyt Syyrian hallitus. Syyrian hallinto on väittänyt aiemminkin vastoin tosiasioita, ettei se ole käyttänyt kemiallisia aseita. Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW päässee kuitenkin tutkimaan Doumassa epäiltyä kaasuiskua.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta arvioi Ylen A-studion haastattelussa tällä viikolla, että Syyrian hallituksen kannalta kaasuisku ei ole kovin järkevää politiikkaa. Kemialliset aseiskut yhdistävät koalition, jossa ovat Yhdysvallat, Ranska, Iso-Britannia, Saudi-Arabia ja Turkki, taistelemaan Syyrian hallintoa vastaan.

Kaasuisku näyttää johtavan uusiin sotilaallisiin yhteydenottoihin ja siviilien lisäkärsimyksiin. Miksi kansainvälinen yhteisö ei lopeta tappamista?

Se näyttää olevan voimaton, kuten YK:n turvallisuusneuvoston tapahtumat osoittavat. Nyt pelätään sodan laajenemista. Epäillyn kaasuiskun jälkipuintia varjostaa huoli sekä Yhdysvaltain arvaamattoman presidentin Trumpin että Venäjän presidentin Putinin reaktioista.

Jos halutaan rauhaa, se ei onnistu aseistamalla osapuolia. Neuvotteluratkaisu on ainoa oikea tie pysyvään rauhaan.

