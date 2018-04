Wikimedia Commons / Wambui Mwangi

Neljässä itäafrikkalaisessa maassa tutkitaan pienhiukkasten vaikutusta ihmisten terveyteen ja sairastavuuteen.

Kaikista ympäristöriskeistä tappavimpia ovat ilmansaasteet. Niiden vaikutuksia on tutkittu, mutta lähinnä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Afrikka ja etenkin Saharan etelänpuoleinen osuus Etelä-Afrikkaa lukuun ottamatta on jäänyt tutkimattomaksi alueeksi.

Teollistuneissa maissa tehdyistä tutkimuksista saatu tieto ei sinällään ole sovellettavissa köyhiin maihin, joissa ilmansaasteet syntyvät pääosin kotitalouksissa. Biomassalla, kuten puulla tai hiilellä toimivat liedet päästävät ilmaan terveydelle haitallista hiilimonoksidia ja nokihiukkasia. Vauraissa maissa suuren osan ilmansaasteista tuottavat energiantuotanto- ja teollisuuslaitokset.

Eteläisen Afrikan köyhimmissä maissa ilmansaasteiden terveydelle tuhoisaa vaikutusta lisäävät ihmisten heikko ravitsemus, terveydenhuollon puuttuminen ja infektiotaudit.

Pienhiukkaset suuri ongelma

Etelä-Afrikka on alueen maista ainoa, jolla on ilmansaasteiden seurantajärjestelmä. Vähäisenkin tutkimustiedon varassa voidaan kuitenkin olla varmoja siitä, että köyhemmissä maissa pienhiukkasten määrä ilmassa on suurempi kuin pitkälle teollistuneissa maissa, todetaan Nature-lehdessä julkaistussa artikkelissa.

Itä-Afrikassa meneillään olevassa GEOHealth-ohjelmassa ilmansaasteisiin ja niiden vaikutuksiin perehdytään lapsia ja heidän elinympäristöään tutkimalla.

ILMOITUS

Eteläisen Afrikan köyhimmissä maissa ilmansaasteiden terveydelle tuhoisaa vaikutusta lisäävät ihmisten heikko ravitsemus, terveydenhuollon puuttuminen ja infektiotaudit.

Ensimmäisessä tutkimuskohteessa, Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa kymmenen koulun ulkopuolelle asennettiin ilmanlaatua mittaavat laitteet. Sieltä ne siirretään Ugandaan ja edelleen Keniaan ja Ruandaan.

Tutkimus kestää kussakin maassa vuoden ja sen aikana kerätään tietoa neljältäkymmeneltä alueelta neljästä maasta.

Ilmanlaadun lisäksi tutkijat perehtyvät lasten keuhkojen toimintaan hengitystestien ja kyselylomakkeiden avulla. Tavoitteena on selvittää, onko keuhkojen toiminta suoraan yhteydessä pienhiukkasten määrään.

Mittauksia tehdään jokaisen neljän maan pääkaupungissa ja tuloksia verrataan suurten sairaaloiden ilmoittamiin sairastuvuus- ja kuolleisuuslukuihin.

Viime vuosina itäafrikkalaisia hallituksia ovat huolestuttaneet lähinnä infektiotaudit ja ruokaturva, mutta tutkijoiden mukaan tietoisuus ympäristön saastumisen tuomista ongelmista on kasvussa. Meneillään olevaa tutkimusta rahoittavat Yhdysvallat ja Kanada.