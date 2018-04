Lehtikuva/Jussi Nukari

Soste muistuttaa, että oikeiden toimien toteuttaminen vaatii rahaa.

Hallitus lupasi keskiviikkona julkistamissaan kehysriihipäätöksissä lääkekaton alentamiseen viisi miljoonaa euroa. Lääke- ja matkakorvauksista säästettiin kuitenkin 25 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja 134 miljoonaa euroa vuonna 2017.

– Tätä taustaa vasten nyt tehty viiden miljoonan euron panostus terveyden tasa-arvoon tuntuu harmillisen heiveröiseltä. Oikeatkaan politiikkatoimet eivät auta ilman riittävää rahoitusta, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas toteaa.

Soste kiittää hallitusta lukuisista positiivisista päätöksistä. Näitä ovat muun muassa ELY-keskusten resurssien vahvistaminen ja osatyökyisten työmarkkina-aseman tukeminen.

Kyseessä on kuitenkin pelkkä varojen uudelleenkohdennus.

– Vähimmäispäivärahan ja takuueläkkeen korotukset ovat hyviä täsmätoimia, jotka kohdentuvat haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille yhteiskunnassa. Tästä hallitus ansaitsee kiitokset, Kiukas sanoo.

Soste muistuttaa, että perusturvan indeksijäädytys ja aiemmat leikkaukset vesittävät kuitenkin suotuisaa kehitystä.

– Valitettavaa on se, että kyseessä on kuitenkin pelkkä varojen uudelleenkohdennus. Eriarvoisuuden torjuntaan käytetyt varat on aiemmin säästetty perusturvan indeksijäädytyksillä.

Yhteensä eriarvoisuuden vähentämiseen kohdennetaan noin 70 miljoonaa euroa. Järjestön arvion mukaan eriarvoisuuden torjumiseksi ei riitä, että vähimmäispäivärahan kuukausitasoon esitetään 80,50 euron korotus ja takuueläkkeen nostamiseen kymmenen miljoonan euron lisärahoitusta.