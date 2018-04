Robert R. McRill

Turvapaikanhakijat Välimeren maissa 2016 / 2017 / 1–3/2018 Espanja 14094 / 28349/ 5000, yleisimmät lähtömaat Marokko, Algeria ja Guinea Italia 181436 / 119369 / 6295, yleisimmät lähtömaat Nigeria, Guinea ja Norsunluurannikko Kreikka 173450 / 29718 / 5318, yleisimmät lähtömaat Syyria, Irak ja Afganistan

Erityisen haavoittuvaisia ovat ilman huoltajaa Välimeren ylittävät lapset.

Välimeren ylitti viime vuonna yli 30 000 turvapaikkaa hakevaa lasta, heistä 17 000 oli matkalla ilman vanhempiaan.

Pakomatkalleen he olivat lähteneet Guineasta, Norsunluurannikolta, Gambiasta ja Eritreasta. Italiaan lapsia tuli myös Somaliasta, Syyriasta ja Malilta. Peräti 13 prosenttia meriteitse Italiaan hakeutuneista oli ilman vanhempiaan matkustaneita lapsia.

Lapset hyväksikäyttäjien uhreina

Sekä matkallaan Eurooppaan että maanosan rajojen sisäpuolelle päästyään lapset ovat kaikkein haavoittuvin ihmisryhmä. Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n mukaan useampi kuin kolme neljästä vuoden 2017 helmikuun ja elokuun välisenä aikana Italiaan meriteitse saapuneesta 725 lapsesta oli matkallaan joutunut kidnapatuksi tai aseistetun ryhmän pidättämäksi, useimmiten Libyassa. Teini-ikäisistä lähes kaikki olivat joutuneet fyysisen väkivallan uhriksi.

Lasten kohtaamat ongelmat eivät pääty Euroopan rajan ylittämiseen. EU:n alueelle päästyään turvapaikkaa hakevat lapset törmäävät uusiin ongelmiin. Hakemusten käsittelyajat venyvät pitkiksi, perheenyhdistäminen on hidasta ja uudelleen sijoittuminen EU:n alueella takkuaa.

Heikoimmilla ovat lapset, jotka eivät pääse vastaanottokeskuksiin. Heidän riskinsä joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi on erityisen suuri. Esimerkiksi Italiassa keinot lasten auttamiseksi kirjattiin lakiin viime vuonna, mutta niiden soveltaminen jää usein puolitiehen ja lapset majoitetaan aikuisten sekaan tai hätämajoituksiin.

Vuosi sitten Euroopan komissio antoi uuden ohjeistuksen pakolais- ja siirtolaislasten suojelemiseksi. Ohjeistus painotti lasten reittien turvaamista ja nykyistä parempaa suojelua Euroopassa. Paria kuukautta myöhemmin valmistui useamman järjestön yhdessä laatima suunnitelma, Roadmap, joka pitää sisällään käytännöllisiä ohjeita ilman huoltajaa saapuvien lasten vastaanottoon, muun muassa ehdotuksia ikämäärittelyjen harmonisoimiseksi.

Reitit entistä vaarallisempia

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö UNHCR:n julkaisemassa Desperate Journeys -raportissa käydään läpi turvapaikanhakijoiden matkoja Afrikasta ja Lähi-idästä Eurooppaan vuoden 2017 ja kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

Etenkin Italiaan saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä on romahtanut viime vuodesta. Syy ei kuitenkaan löydy lähtömaiden parantuneista olosuhteista, vaan tiukentuneesta kontrollista merellä. Seurauksena entistä useampi turvapaikanhakija on päätynyt ihmiskauppiaiden uhriksi tai joutunut valitsemaan aiempaa vaarallisemman reitin.

Libyaan tulevien ihmisten on havaittu olevan entistäkin laihempia ja heikompia.

Kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 511 ihmisen on raportoitu kuolleen tai kadonneen Välimerta ylittäessään. Libyasta Italiaan pyrkineistä joka neljästoista on menettänyt henkensä, Marokosta ja Algeriasta Espanjaan matkanneiden riski menettää henkensä matkalla on viime vuodesta lähes kaksinkertaistunut.

– Pakolaisten ja siirtolaisten matka Eurooppaan ja Euroopassa on edelleen täynnä vaaroja, UNHCR:n Euroopan toimistoa johtava Pascale Moreau muistuttaa.

Euroopan ulkorajoilla ja sen rajojen sisäpuolella kuoli viime vuonna 75 ihmistä. Erityisen huolestuttavaa on se, että turvapaikanhakijat häädetään rajalta väkivalloin, mihin ainakin Unkari on syyllistynyt.

– Kansainvälistä suojelua hakevalle ihmiselle pääsy rajojen sisäpuolelle ja nopeaan, reiluun ja tehokkaaseen turvapaikkakäsittelyyn on elintärkeää. Rajojen hallinta ja turvan tarjoaminen pakolaisille valtioita sitovien kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti eivät sulje toisiaan pois, eivätkä ne ole keskenään yhteen sovittamattomia.

