Ruotsissa ennustetaan käteisen rahan poistuvan käytöstä 15 vuoden kuluttua. Suomessa vielä puolet maksutapahtumista tehdään käteisellä.

Miten maksaminen muuttuu, Suomen Pankin rahahuolto-osaston johtava neuvonantaja Kari Takala?

– On vaikeaa ennustaa rahaliikenteen tulevaisuutta, sillä tekninen kehitys ja digitalisaatio on voimakasta ja voi luoda uusia maksutapoja.

– Mobiilimaksuista, korttimaksuista, lähimaksuista ja muista erilaisista maksuvälineistä saatetaan tulevaisuudessa siirtyä yhteen kattavaan välineeseen.

– Lähtökohtana on kuluttajan oma valinta, miten hän haluaa maksunsa suorittaa.

Mitä hyötyä on sähköisestä maksamisesta käteiseen verrattuna?

– Sähköinen maksaminen yksinkertaistaa maksutapahtumaa. Käteisellä maksaminen edellyttää fyysistä läsnäoloa. Ongelma on, että käteistä saa yhä harvemmista paikoista. Käteisen rahan eri käsittelyvaiheet vievät aikaa. Myös vaihtorahan hankkiminen ja säilyttäminen vaatii työtä.

Kumpi on suositumpaa, käteinen vai sähköinen raha?

– Korttimaksujen suosio on kasvanut nopeasti. Ruotsissa ollaan tässä suhteessa Suomea edellä. Muu Eurooppa taas operoi enemmän käteisellä ja se on ainut virallinen maksuväline. EU:n alueella, Pohjoismaat pois lukien, vajaat 80 prosenttia vähittäistavaramaksuista suoritetaan käteisellä.

Rajoitetaanko käteismaksuja?

– Suomessa käteismaksujen kokoa ei ole erikseen rajoitettu. Esimerkiksi kirjastojen myöhästymismaksuja, parkkimaksuja ja veroviraston maksuja ei ole aina mahdollista suorittaa käteisellä.

– Joissakin kaupoissa ja kahviloissa vain korttiostokset ovat mahdollisia. Se voi olla myös turvallisuuskysymys.

Paljonko käteinen raha maksaa?

– Setelirahan painaminen maksaa alle 10 senttiä seteliä kohden.

– Kaupalle käteisen tai kortin aiheuttamat kulut ovat yhtä suuret. Käteismaksut olivat vuonna 2013 maksutapahtumaa kohden jopa korttimaksuja halvempia. Korttimaksujen kustannukset riippuvat korttiyhtiöiden ja pankkien veloituksista.

– Suomen Pankin tutkimuksen mukaan pankit saivat debit-maksukorteista omansa takaisin, mutta luottokorttimaksut ja tilisiirrot olivat tappiollisia.

– Pankeille käteinen raha tuotti myös tappiota. Se johtui pääosin pankkiautomaattiyhtiön veloituksista. Kuluttaja saa yhä pitkälti automaatista rahaa ilman lisäkuluja.

Tuleeko rahasta tulevaisuudessa kryptovaluuttaa?

– Nykyään puhutaan kryptovaroista erotukseksi oikeasta valuutasta.

– Erilaisia bitcoinin tapaisia ”valuuttoja” on kaikkiaan 1 500. Bitcoin on enemmänkin sijoituskohde kuin maksuväline. Tuoreen tutkimuksen mukaan 44 prosenttia bitcoinin käytöstä on yhteydessä rikolliseen toimintaan tai harmaaseen talouteen.