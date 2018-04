Lehtikuva/Attila Kisbenedek

Kommentti: Unkari on kohtalonkysymys EU:lle

Jos aiotaan puhua vakavalla naamalla eurooppalaisista arvoista, on Unkari kohtalonkysymys. Mutta käytännössä EU:n on hyvin vaikea puuttua oikeusvaltion tuhoamiseen jäsenmaassaan.

Fidesz-puolue sai Unkarin sunnuntaisissa vaaleissa kiistattoman voiton. Äänestysprosentti kasvoi, mutta vastoin oletuksia tämä ei suosinut oppositiota.

Pääministeri Viktor Orbánin Fidesz sai nyt 48,5 prosenttia äänistä (viime kerralla 44,9 prosenttia). Fideszin tohtoroiman vaalijärjestelmän ansiosta alle puolet äänistä riittää kahden kolmasosan enemmistöön parlamentissa.

Etyjin tarkkailijoiden mukaan itse äänestys sujui pääsääntöisesti rehellisesti, mutta vaaleja leimasi ”kaikenkattava valtion ja hallitsevan puolueen voimavarojen limittyminen”. Edelleen: ”Uhkaava ja ksenofobinen retoriikka, vinoutunut media ja läpinäkymätön kampanjarahoitus kavensivat aidon poliittisen keskustelun tilaa.”

Orbán on ongelma siinä missä Marine Le Pen.

Ote kiristyy edelleen

Orbán on vuodesta 2010 jatkuneella valtakaudellaan jo huomattavasti nakertanut oikeusvaltion pohjaa. Mutta pahin lienee vasta edessä.

Orbán voi katsoa saaneensa entistä vahvemman valtakirjan. Lisäksi Orbán voi ajatella, että on kiire, sillä määräenemmistö ei välttämättä säily ensi vaaleissa. Nuorissa ikäluokissa Fidesz menestyi heikoimmin.

Fidesz aikoo jo toukokuussa viedä läpi ”Stop Soros” -lakipaketin, jolla otetta kansalaisjärjestöistä kiristetään.

Viime vuonna säädetyn lain mukaan kansalaisjärjestöjen on ilmoittauduttava ”ulkomaalaisrahoitteiseksi”, jos ne saavat vähintään 7,2 miljoonaa forinttia (23 000 euroa) ulkomaista rahaa vuodessa.

Nyt aiotaan vaatia ”maahanmuuton kanssa tekemisissä olevia” järjestöjä hakemaan toimilupaa sisäministeriöltä ja maksamaan 25 prosentin veron ulkomaisesta rahoituksesta. Ministeriö voi evätä luvan, eikä päätöksestä voi valittaa.

Maahanmuutto-linkki voidaan hakea hyvin etäisestäkin yhteydestä.

Tulossa on myös lakihanke, joka vie jäljellä olevan riippumattoman median yhä ahtaammalle. Hallituksen otetta oikeuslaitoksesta – joka ei vielä ole yhtä tiukka kuin Puolassa – kiristettäneen.

Koululaitos on jo valjastettu nationalistis-konservatiivisen maailmankuvan propagoimiseen, ja samaa ollaan tekemässä historiantutkimukselle.

Missä eurooppalaiset arvot?

Fidesz kuuluu keskustaoikeiston EPP-europuolueeseen. Vaalivoiton innokkaimmat onnittelijat löytyvät kuitenkin Euroopan äärioikeistosta.

Viime vuonna Euroopan kohtalonkysymykseksi nähtiin Marine Le Penin pysäyttäminen. Orbán ei hänestä juuri poikkea, mutta pystyy tekemään paljon enemmän. Ranskassa instituutiot luultavasti olisivat rajoittaneet Le Penin toimintamahdollisuuksia, vaikka hän olisi voittanutkin.

Unkari on toki Ranskaa pienempi maa, mutta se ei ole yksin. Puola on samaa maata, Tšekki ja Slovakia osittain, Itävallassa on äärioikeiston ja perinteisten konservatiivien hallitus, ja Italiaan lienee tulossa populistien ja äärioikeiston hallitus.

EU:n on aivan turha puhua eurooppalaisista arvoista ja varsinkaan saarnata niistä muille, jos Orbánille kohautetaan olkapäitä.

Ensimmäisenä vastuu lankeaa EPP:lle, johon Suomesta kuuluu kokoomus. Fideszin erottaminen EPP:stä olisi pieni askel oikeaan suuntaan. Nythän EPP suojelee Orbánia, kuten tällä viikolla ilmestyvän KU:n Viikkolehden Guardian-jutussa todetaan (Guardian-jutut ilmestyvät vain painetussa Viikkolehdessä).

Häiriköt suojelevat toisiaan

Unkari tuo näkyviin jälleen yhden EU:n valuvioista. Kerran sisään päässeitä maita on lähes mahdoton saada ojennukseen, vaikka ne miten etääntyisivät oikeusvaltiosta. Ne voivat suojella toisiaan paitsi poliittisilta, myös taloudellisilta sanktioilta.

Perussopimuksen artiklan 7 mukainen prosessi, joka voi johtaa jäsenmaan äänioikeuden menettämiseen, vaatii yksimielisen päätöksen.

Unkari on EU:n tukirahojen henkeä kohden suurin tai ainakin suurimpia saajamaita. Mutta esimerkiksi Puola voi estää Unkarin painostamisen EU:n budjetin kautta.

Onkin jotenkin erikoista, että EU:n keinot rangaista Kreikkaa väärästä talouspolitiikasta ovat olleet lähes rajattomat, mutta kun toisissa maissa rikotaan EU:n perusarvoja, unioni näyttää olevan voimaton.

Unkarista on tullut EU:lle kohtalonkysymys.