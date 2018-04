Jarno Mela

Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen esittää aktiivimallin kuoppaamista.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen ei yllättynyt Kansan Uutisten keskiviikkoisesta jutusta, jossa kerrottiin työkyvyttömän ihmisen joutuneen työttömyysturvan aktiivimallin uhriksi. Pekonen huomauttaa, että tällaisesta riskistä varoittivat lain valmisteluvaiheessa paitsi oppositio myös monet asiantuntijat ja kansalaisjärjestöt.

– Hallitus näyttää rankaisevan työttömiä siitä, että he eivät löydä töitä ja pitkäaikaissairaita siitä, että he eivät tule terveiksi. Jo aiemmin tehtyjen sosiaaliturvan leikkauksien päälle tämä on käsittämätöntä ja epäinhimillistä politiikkaa, Pekonen sanoo tiedotteessaan.

Pekonen vaatiikin hallitusta perumaan aktiivimallin. Hallitus on kehysriihessä sanonut tekevänsä siihen korjauksia, mutta ne eivät Pekosen mukaan ole riittäviä.

– Aktiivimallin valuvikaa ei voi korjata lisäresursseilla tai laajentamalla hyväksyttävien palveluiden kirjoa, sillä mekaaninen leikkuri jättää huomioimatta ihmisten yksilöllisen tilanteen. Kun aktiivimalli nyt leikkaa suurelta joukolta ihmisiä, joilla ei ole terveydellisiä edellytyksiä osallistua työhön tai palveluihin, voidaan sanoa, että perustuslailla on pyyhitty lattiaa, hän huomauttaa.

Puolet työttömistä menetti tukia

Aktiivimallilakia kritisoi lausunnossaan myös perustuslakivaliokunta. Se kiinnitti huomiota erityisesti siihen, ettei laissa varmisteta, että henkilöllä on tosiasialliset mahdollisuudet aktiivisuusedellytyksen täyttämiseen.

Näin myös näyttää käyneen. Kela kertoi aiemmin tässä kuussa, että aktiivimalli leikkasi tukia joka toiselta työttömältä. Ensimmäinen 65 päivän tarkkailujakso päättyi huhtikuun alussa.