Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kun ei ole tarpeeksi sairas työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta liian sairas töihin, leikkaa aktiivimalli tukia.

Helsinkiläisen Irina Söderholmin tilannetta voisi kuvailla melkoiseksi painajaiseksi. Hän on käytännössä työkyvytön, mutta asiaa työkyvyttömyyseläkkeelle ei hänen mukaansa ole.

– En ole tarpeeksi sairas, jotta en Kelan mukaan voisi kuntoutua, hän sanoo.

Söderholm kertoo jääneensä pois työelämästä vuonna 2009, kun hän sairastui. Sen jälkeen on seurannut jaksoja kuntouttavassa työtoiminnassa. Hän on käynyt myös Kelan tukemassa kuntoutusterapiassa.

”Byrokratiassa minut katsotaan työttömäksi, mutta en ole työkykyinen.”

Hänen tilanteensa on siis käytännössä se, että hän on liian sairas käymään töissä, mutta ei tarpeeksi sairas työkyvyttömyyseläkkeelle. Näin ollen hän on TE-toimiston palveluissa kirjattuna työttömäksi työnhakijaksi. Ja silloin pitäisi tietenkin olla niin sanotusti aktiivinen, koska muuten työttömyystukea leikataan aktiivimallin perusteella.

Mutta miten olla aktiivinen, jos ei pysty tekemään töitä? Ongelma tunnustetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johdossakin.

STM:n kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee myöntää blogikirjoituksessaan, että aktiivimallin piiriin voi joutua työkyvytön ihminen.

– Näin on tilanne silloin, kun ihminen on saanut sairausvakuutuskorvausta enimmäismäärän, eikä voi sitä enää saada, mutta työkyvyttömyys jatkuu, eikä hänelle kuitenkaan ole vielä myönnetty työkyvyttömyyseläkettä.

– Silloin työttömyysturva astuu nykyisen sosiaaliturvajärjestelmämme mukaisesti kuvaan. Työttömyysturva on määritelty lainsäädännössä siksi turvaksi, josta toimeentuloa ensimmäisenä paikataan, Sillanaukee kirjoittaa.

Byrokratia pitää työttömänä

Söderholmin tilanne poikkeaa hieman kansliapäällikkö Sillanaukeen kuvailemasta esimerkistä. Söderholm kertoo, että TE-toimistossa tiedetään hänen tilanteensa eli hänelle ei esimerkiksi lähetetä työtarjouksia.

Näin ollen Söderholmilta leikattiinkin tukia huhtikuun alussa 4,65 prosentilla, koska hän ei ollut lain edellyttämällä tavalla aktiivinen.

– Byrokratiassa minut katsotaan työttömäksi, mutta en ole työkykyinen, hän sanoo.

Söderholm kuvailee tilannettaan ”mielenkiintoiseksi”. TE-toimistossa hänen tilanteensa huomioidaan, mutta järjestelmä ei sitä huomioi, vaan aktiivimalli iskee automaattisesti myös häneen.

– Aktiivimalli olisi pitänyt laittaa koskemaan vain työttömiä, jotka on todettu työkykyisiksi ihmisiksi. On älytöntä, että se pistetään raa’asti koskemaan kaikkia työttömiä, Söderholm sanoo.

Kuntouttava työtoiminta toiveissa

Söderholmin mahdollisuus päästä pois aktiivimallileikkurista on kuntouttava työtoiminta. Hän oli viime keväänä kuntouttavassa työtoiminnassa, mutta se päättyi kesään.

– Oloni huononi loppukesästä, enkä mennyt takaisin syksyllä. Papereihini kirjattiin, että jatkossa teen kuntouttavaa työtoimintaa vointini mukaan. Kuntouttava työtoiminta on ainoa, mihin silloin tällöin kykenisin. Mitään muuta en pysty tällä hetkellä tekemään.

Tämän vuoden maaliskuussa Söderholm kertoo yrittäneensä hakeutua kuntouttavaan työtoimintaan.

– Se ei ole edennyt vielä. Olin alkuvuodesta yhteydessä TE-toimistoon ja kysyin, miten aktiivimalli vaikuttaa minuun. Sieltä sanottiin, että heillä ei ole tarvetta tyrkkiä minua minnekään. Työkkärin puolesta saan olla rauhassa. Olen työtön vain lainausmerkeissä.

Järjestelmä ei kuitenkaan anna olla työtön vain lainausmerkeissä. Näin ollen Söderholmiin iski aktiivimallileikkuri.

– Vaikka kuinka haluaisin aktivoitua, niin jos sen sairaus estää, niin se sen estää.

Nykytilanne hämmentää

Kansliapäällikkö Sillanaukeen blogikirjoituksessa todetaan, että monia hämmentää nykytilanne. Työttömyysturvaa saatetaan maksaa ihmisille, jotka eivät kykene työntekoon.

– He kokevat olevansa työkyvyttömiä, eivätkä suinkaan työttömiä eikä heidän siksi kuuluisi edes olla työttömyysturvajärjestelmän piirissä. Heidän toimeentulonsa pitäisi turvata muulla tavoin, hän kirjoittaa.

Sillanaukee perääkin sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista.

– Ihmisten elämässä ja työntekemisen muodoissa on paljon sellaisia tilanteita, joita nykyinen sosiaaliturvamme ei tunnista. Tähän pitää hakea ratkaisuja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, hän kirjoittaa.

Ennen tämän ratkaisun löytämistä Irina Söderholmilta ja muilta samankaltaisessa tilanteessa olevilta aktiivimalli vie jatkossakin 4,65 prosenttia tuista. Hallitus on sanonut, että mallista ei luovuta.