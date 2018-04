Kelan työmarkkinatuen laskurista löytyy kohta Aktiiviajan korotusosa. Hakijaa kehotetaan laittamaan rasti ruutuun, jos hän on työllistämistä edistävässä palvelussa. Silloin hän nimittäin saattaa olla oikeutettu 4,76 eurolla päivässä korotettuun tukeen. Sama koskee peruspäivänrahan saajia.

Aktiiviajan korotusosalla ei ole mitään tekoa aktiivimallin kanssa, vaikka nimitykset saattavat hämätä. Korotusosaa saa, jos on viranomaisen kanssa sovitussa, työllistymissuunnitelmaan kirjatussa toiminnassa mukana. Edellytyksenä on, että toiminta on TE-toimiston järjestämää.

Se, että täyttää aktiivimallin aktiivisuusehdot ei siis riitä aktiiviajan korotusosan maksamiseen. Esimerkiksi itse työkeikkansa hankkivat pätkätyöläiset jäävät auttamattomasti sen ulkopuolelle.

Työllistämistä edistäviin palveluihin osallistuville maksetaan julkisuudessa usein ruodittua 9 euron kulukorvausta. Myös he voivat saada aktiiviajan korotusosaa 200 päivän ajalta. Tosin varmuutta ei ole ilmeisesti mistään, sillä työllistämistä edistäviin palveluihin osallistuja vain ”saattaa olla oikeutettu” aktiiviajan korotusosaan. Työmarkkinatukea puolestaan voidaan ”tietyissä tilanteissa” maksaa alennettuna.