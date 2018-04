Kun Kotkassa Langinkosken keisarillisen kalastusmajan tulevaisuus oli uhattuna, niin kansanedustaja Anna Kontula riensi hätiin. Iso kiitos siitä! Nyt olisi kymmenen kertaa isompi urakka edessä: Kyminlinnan linnoituksen avaaminen yleisölle. Alue on käytännössä ollut suljettuna vuodesta 2005, jolloin armeija poistui alueelta. 13 vuoteen siellä ei ole tehty yhtään mitään.

Kyminlinnalla on suuri merkitys niin Kotkan kuin Suomenkin historiassa, ja on surullista, että tällainen merkittävä alue, joka voisi elvyttää alueen kulttuuria, yritystoimintaa ja myös työllistää, pidetään suljettuna. Näyttää myös siltä, ettei Kyminlinnan kehittämiseen tarvittaisi kovinkaan suurta pääomaa tai isoja investointeja. On myös mahdollista saada esimerkiksi EU:sta tukea alueen kehittämiseen.

Kyseessä on tahto, ei niinkään mikään resurssikysymys. Valitettavasti tuota tahtoa ei nyt oikein näytä löytyvän etenkään Kotkan päättäjien suunnalta. Joten kun vasemmistoliitto on suhteellisen pirteästi ja aktiivisesti toiminut Kotkassa, niin toivoisin nyt löytyvän tuota samaa energiaa ja voimaa Kyminlinnan porttien avaamiseen, jota puolue antoi Langinkosken keisarillisen majan tulevaisuuden turvaamiseen.

Jarno Jäppinen

kirjailija

Kotka