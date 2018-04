IPS/A.Z.M. Anas

Bangladeshin faktat: Rannikkovaltio Etelä-Aasiassa Asukkaita 165,7 miljoonaa Kansallisen köyhyysrajan alla 24,3 % (2016) Maatalous työllistää 45 prosenttia asukkaista, tärkein tuote riisi Yli 15-vuotiaista lukutaitoisia 57,7 % Sijoitus Inhimillisen kehityksen indeksissä 139/188 ILMOITUS (Lähde: YK)

Nousu vähiten kehittyneiden maiden kastista ilahduttaa, mutta vie kauppaetuja.

Bangladesh juhli maaliskuussa näyttävästi saavutuksia, joiden ansiosta maa on nousemassa vähiten kehittyneiden maiden kastista kehittyvien maiden luokkaan. Se merkitsee myös uusia haasteita esimerkiksi tullietujen menetyksenä.

Bangladesh on ensi kertaa täyttänyt ehdot, jotka YK on asettanut luokituksen nostolle. Ehtoihin kuuluu, että henkeä kohden laskettu kansantuote on vähintään 1 230 dollaria, ja Bangladesh pääsi 1 274 dollariin (dollari on 0,8 euroa).

Tekstiili- ja muu vienti sekä ulkomailla työskentelevien rahalähetykset ovat pitäneet Bangladeshin talouskasvun keskimäärin yli kuudessa prosentissa kymmenen viime vuoden ajan. Pahimmillaan 45 prosentissa laukannut inflaatio on painettu 5–6 prosenttiin.

Ruuantuotanto on kolminkertaistunut sen jälkeen, kun maa itsenäistyi 1971. Kalan ja lihan osalta on saavutettu omavaraisuus, ja lihaa voidaan alkaa viedä parin vuoden päästä, valtiovarainministeri A.M.A. Muhith arvioi.

Lapset pääsevät kouluun

Kasvu on nostanut 160 miljoonan asukkaan maassa 50 miljoonaa ihmistä köyhyydestä. Maailmanpankin mukaan köyhien osuus on laskenut 1990-luvun 44 prosentista nykyiseen 24 prosenttiin.

Parhaisiin saavutuksiin kuuluvat miltei kaikkien lasten saaminen koulutien alkuun ja ravitsemustason kohentaminen. Myös lapsikuolleisuutta ja aikuisten lukutaidottomuutta on vähennetty merkittävästi.

Ministeri Muhith, 85, oli jo 1970-luvulla hankkimassa tukea nuorelle valtiolle. Hän on ylpeä siitä, että toivottomaksi tapaukseksi epäilty maa on pystynyt nousemaan surkeimmasta köyhyydestä. Bangladesh saa kehittyvän valtion luokituksen vuonna 2024, jos suunta jatkuu nykyisenä.

Tullit vievät tuloja

Muutos vaikuttaa kovimmin Euroopan unionin markkinoilla, jonne Bangladeshin vienti on nyt 98-prosenttisesti tullivapaata. Jatkossa tulli nousee EU:ssa liki 9 prosenttiin ja muualla keskimäärin 6,7 prosenttiin. Se haukkaa 8 prosenttia maan vientituloista, Dhakassa toimiva Centre for Policy Dialogue laskee.

Muhith pitää muutosta haastavana, mutta uskoo kuuden vuoden valmisteluajan helpottavan sopeutumista. Hän iloitsee siitä, että maa lakkaa olemasta ”maailman kerjäläinen”.

Muutokseen valmistaudutaan ottamalla lainaa ja rakentamalla infrastruktuuria, kuten Matarbarin uutta satamaa, Muhith kertoo.

Bangladeshin heikkoutena on maailman alhaisimpiin kuuluva veroaste. Sen kohentamiseksi valmistellaan lakia liikevaihtoverosta.

Uudistuksia kaivataan

Kehitysluokituksen nousun uskotaan tuovan myös etuja, kuten ulkomaisten investointien kasvua. Se parantaa pääsyä markkinoille ja kansainvälisille rahoituslähteille, mitä laaja korruptio on tähän asti vaikeuttanut, Policy Research Instituten johtaja Ahsan H. Mansur uskoo.

Hän patistaa hallitusta alentamaan yrittäjien kustannuksia, kuten kalliita satama- ja kuljetusmaksuja, kehittämään infrastruktuuria sekä vauhdittamaan maauudistusta ja lainsäädännön kehittämistä.

Työn tuottavuutta on parannettava koulutuksella ja koulutusjärjestelmän uudistuksella, aiemmin Kansainvälisessä valuuttarahastossa työskennellyt Mansur jatkaa.

Englanninkielinen versio



Bangladeshin faktat: Rannikkovaltio Etelä-Aasiassa Asukkaita 165,7 miljoonaa Kansallisen köyhyysrajan alla 24,3 % (2016) Maatalous työllistää 45 prosenttia asukkaista, tärkein tuote riisi Yli 15-vuotiaista lukutaitoisia 57,7 % Sijoitus Inhimillisen kehityksen indeksissä 139/188 (Lähde: YK)