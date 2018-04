yle

Ruotsalaisen Lasse Hallströmin ohjaaman amerikkalaisen pikkukaupunkidraaman Gilbert Grape (What’s Eating Gilbert Grape, 1993) nimihenkilö esittelee alussa perheensä ja kotipaikkakuntansa ja toteaa, ettei näillä kulmilla koskaan mitään tapahdu.

Ei kestä kauan, kun Gilbertin (Johnny Depp) näkemys kumoutuu. Nuorella miehellä riittää vientiä sekä perhepiirissä että sen ulkopuolella.

Kauppa-apulaisena työskentelevä esimerkillisen vastuuntuntoinen Gilbert elättää käytännössä yksin koko köyhän perheensä. Sen värikkäimpiä jäseniä ovat tempauksesta toiseen huristeleva kehitysvammainen pikkuveli (Leonardo Di Caprio) sekä kotinurkissa makoileva, järisyttävän ylipainoinen äiti (Darlene Cates).

Luontaisella charmillaan Gilbert menestyy myös naisten parissa. Syliään tarjoaa auliisti muuan perheenäiti (Mary Steenburgen), vakavampi tuttavuus on paikkakunnalla piipahtava Betty (Juliette Lewis).

Näistä melko tavanomaisista aineksista on syntynyt mitä sympaattisin draamakomedia. Sen yhteydessä termi ”lämminhenkinen” saa ehdottoman positiivisen merkityksen. Sävykkäästi tunnekylläinen elokuva tuikkii hyväntahtoista huumoria ja arkista elämänviisautta. Palaset ovat ruotsalaisohjaajan parhaassa Hollywood-filmissä nautittavasti kohdallaan.

Hallströmin elokuville on tunnusomaista vahva kollektiivinen näyttelijätyöskentely, mistä Gilbert Grape on eri sukupolvien voimin malliesimerkki. Peter Hedges on tehnyt käsikirjoituksen oman romaaninsa pohjalta.

