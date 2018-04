Lehtikuva/Sergei Gavrilenko

Yrittäjyys on vapautettu palotarkastuksista Venäjällä

Sunnuntaina 25. maaliskuuta ostoskeskus Zimjaja Višnja (Talvikirsikka) paloi Venäjän Kemerovossa. Tulipalossa kuoli 64 ihmistä, joiden joukossa 41 lasta. Lapsia kuoli paljon, koska tulipalo alkoi neljännestä kerroksesta, jossa oli elokuvateattereita ja lasten leikkialue.

Tulipalon jälkeen verkossa levisi salaliittoteorioita, joiden mukaan tulipalossa olisi kuollut satoja ihmisiä. Teoriat levisivät, koska luottamus viranomaisiin on Venäjällä matala, sillä Neuvostoliiton aikana tietoja suuronnettomuuksista pimitettiin. Ukrainalainen Nikita Kuvikov levitti disinformaatiota tarkoituksellisesti.

Tutkinnan aikana on nopeasti selvinnyt, että ostoskeskuksessa rikottiin lukuisia määräyksiä. Vanhaan tekstiilitehtaaseen rakennettu keskus ei edes virallisesti ole ostoskeskus, vaan se on edelleen tehdas. Rakennusmääräysten välttäminen korruption kautta on Venäjällä tavallinen vitsaus, ja ostoskeskuksessa oli taloudellisia intressejä muun muassa Kemerovon pormestarin pikkuveljellä ja entisellä poliisipäälliköllä.

Kemerovon ostoskeskuksessa rikottiin lukuisia määräyksiä.

Tulipalo oli Venäjän historian toiseksi tuhoisin. Viranomaisten reaktio on ollut jyrkkä: kaikkiaan seitsemän henkilöä on pidätetty.

Pidätettyjen joukossa on ostoskeskuksen johtoa, rakennustarkastaja, palohälytysjärjestelmän myyjä, sähkömies sekä vartija, joka laittoi palohälytysjärjestelmän pois päältä tulipalon sytyttyä. Vartijan mukaan järjestelmä oli rikki. Ostoskeskuksen omistavan holding-yhtiön pääomistaja Denis Štengelov ehti paeta Australiaan.

ILMOITUS

Toisinaan Venäjällä vastaavissa tapauksissa syy on viritetty työntekijöiden niskaan, ja johtajat ovat päässeet kuin koira veräjästä.

Kuten Suomessa, Venäjälläkin on käyty paljon keskustelua viranomaissäätelyn haitallisuudesta yrittäjyydelle. Yksi Venäjän ”norminpurkutalkoiden” uudistuksista on pienyrityksille annettu ”tarkastusloma”, joka vapautti ne säännöllisistä palotarkastuksista vuosiksi 2016–2018.

Viranomaisten mukaan palanut ostoskeskus oli rekisteröity ”pienyritykseksi” vuonna 2016, joten sille oli viimeksi tehty palotarkastus vuonna 2012. Laissa pienyrityksen vuosiliikevaihdon raja on 11 miljoonaa euroa, joten on mahdollista että pelkästään tiloja eteenpäin vuokraava ja myyvä ostoskeskusyhtiö oli tässä kategoriassa täysin laillisesti.