All Over Press/imago sport

Xi Jinpingin jatkaessa paavillisen pitkään Kiinan presidenttinä myös jalkapallo pysyy maailman mahdollisesti mahtavimman valtakunnan kaapin päällä. Xi on nimittäin monta vuotta sitten sanonut kerran aiemmin kisoihin (v. 2002) päässeen maan tavoittelevan paikkaa MM-kisoissa, niiden järjestämistä, ja lopulta maailmanmestaruuden voittamista.

Resursseista tämä kaikki ei jää kiinni. Kiina kaavailee rakentavansa 60 000 uutta jalkapallokenttää vuoteen 2020 mennessä. Lahjakkuuksia aiotaan treenata vuoteen mennessä 2025 perustettavissa 50 000 jalkapalloakatemiassa, joita vetämään palkataan satoja ulkomaalaisia valmentajia. Kiina suunnittelee luovansa kaikkiaan 50 miljoonan pelaajan reservin, joista jalostaa maalle huippujoukkue.

Mahtipontisista suunnitelmista huolimatta tyly fakta on se, että Kiina on Fifa-rankingissa sijalla 65. Muuan Suomi on sijalla 68.

Vaikka Kiina pyrkii valtiojohtoisesti nostamaan futispäätään, on eurobrändi kovempaa valuuttaa yksityisten investoijien silmissä. Kahden viime vuoden aikana kiinalaiset ovat satsanneet vanhan mantereen seuroihin kaikkiaan kaksi miljardia euroa.

Yksin AC Milan siirtyi vuosi sitten Silvio Berlusconilta kiinalaisomistukseen 740 miljoonalla eurolla. Summan voi suhteuttaa siihen, että Kiinan kokonaisinvestoinnit Eurooppaan olivat 30 miljardia euroa vuonna 2016. Tosin urheilullisesti AC Milan ei ole rahoista juuri kostunut, koska hävittyään lankalauantaina Juventukselle se ei ole kiinni edes Eurooppa-liigan paikassa tulevalle kaudelle.

Pelaajia on tunnetusti houkuteltu Kiinan Superliigaan galaktisilla siirtosummilla. Esimerkiksi Real Madridin Cristiano Ronaldosta kerrottiin taannoin tarjotun 300 miljoonaa euroa espanjalaisille. Palkanmaksukykyäkin riittäisi, koska CR7:lle olisi lyöty käteen 100 miljoonan euron vuosipalkka.

Summa tuntuu kohtuulliselta verrattaessa siihen, että 16 ottelua neljän maalin tehoilla viime vuonna Shanghai Shenuassa pelannut laskeva tähti Carlos Tévez tienasi lehtitietojen mukaan 720 000 euroa viikossa. Mainittakoon, että tammikuussa takaisin kotimaansa Boca Juniorsiin siirtynyt Tévez luonnehti aikaansa Kiinassa lomaksi.

Kiinan Superliigaan asetettiinkin hiljan kolmen ulkomaalaispelaajan kiintiö ajatuksena kehittää maan omia pelaajia. Stoppia trafiikille iskee myös se, että velkaisten kiinalaisseurojen on jatkossa maksettava ulkomaalaispelaajaa hankittaessa siirtosummaa vastaava raha maan pelaajakehitysrahastoon. Euroopan suursarjojen ei siis tarvitse aidosti pelätä pelaajavuotoa Kiinaan.

Pelaajien jalostamisessa Kiinalla on pitkä marssi kuljettavanaan. Maan parhaana pelaajana pidetään 26-vuotiasta hyökkääjä Wu Leitä, joka edustaa Superliigan Shanghai SIPG:ta, ja on myös sen kaikkien aikojen paras maalintekijä 149 täysosumallaan. Joukkuetoveri, Chelseassakin pelannut, Oscar on kutsunut häntä Kiinan Maradonaksi viitaten tosin lähinnä pelilliseen osaamiseen. Vaikka Wu ei ainakaan vielä liene samaa luokkaa kentällä argentiinalaislegendan kanssa, on hänellä suuri vastuu maailmanmestariluotsi Marcello Lippin vetämässä maajoukkueessa.

Vakiorivillä suurin mielenkiinto kohdistuu ehdottomasti Manchesterin paikallisotteluun, jossa Cityn on jo mahdollisuus varmistaa matemaattisestikin mestaruus kuusi kierrosta ennen sarjan päätöstä. Vaikka kotiveikkaajien on syytä vielä miettiä tämän rivin laatimisen jälkeen pelatun Mestareiden liigan puolivälierän ManC–Liverpool merkitystä ottelun kannalta, on City tässä ottelussa vahvoilla.

Hyvässä vedossa oleva Manchester United lienee ainoa, joka saattaa nyt hidastaa Pep Guardiolan suojattien pokaalinnostelua. Tosin ”Taivaansinisten” ylivoima juuri Evertonia vastaan oli hämmästyttävää, koska Cityn pallonhallintaprosentti 82,13 oli korkein koskaan vierasjoukkueelle Valioliigassa viidentoista vuoden aikana tilastoitu. Ykkönen ja yllätyskakkonen.

Championshipista poimitaan esiin Middlesbroughin ja Nottinghamin välinen ottelu. Kotijoukkue taistelee kynsin hampain pääsystä Valioliiga-karsintaan. Vieraat ovat puolestaan selvillä vesillä sarjapaikkansa suhteen. Kotijoukkue on ollut hieman heikossa vireessä viime aikoina sen muun muassa nyhjättyä 1–1-tasurin pääsiäismaanantaina sarjan pahnanpohjimmaisen, Burtonin, kanssa. Tosin se pelastui totaaliselta nöyryytykseltä Britt Assombalongan tasoitettua pelin yliajalla. Tony Pulis juottaneekin ”Boron” pelaajalle sellaiset motivaatiomehut, että niiden mausta ei kolmen pisteen tavoittelu jää kiinni. Ykkönen.

Vakiorivin peliaika päättyy lauantaina 7.4. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 1(X), 1, 1(X), 1(2), 2, 1(2), 1, 1, 1, 1(2), 1(X), 1.