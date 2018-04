Jussi Joentausta

Anna Kontula sanoo työttömyysturvan vastikkeellisuuden jatkuvan kiristämisen osaltaan lisänneen tulottomien kotitalouksien määrää.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula ehdottaa työttömyysturvan karenssijärjestelmän lakkauttamista. Hänen mukaansa järjestelmä ajaa ihmisiä tulottomiksi ja työvoiman ulkopuolelle. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jätti asiasta torstaina toimenpidealoitteen.

– Työttömyysturvan vastikkeellisuuden jatkuva kiristäminen on osaltaan johtanut siihen, että tulottomien kotitalouksien määrä on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Erityisen epäoikeudenmukaista on se, ettei inhimillisten virheiden mahdollisuutta oteta sanktioita jakaessa usein huomioon ja sanktioita on joskus mahdotonta ennakoida. Tällainen työvoimapolitiikka ei aktivoi vaan syrjäyttää, Kontula sanoo tiedotteessaan.

Kun nyt on näyttää siltä, että aktiivimalli ei aktivoi, jospa kokeilisimme jotain ihan muuta? Jos ihmisten määräilyn ja kontrolloinnin sijaan lähdettäisiinkin poistamaan aktivoitumisen esteitä? #aktiivimallihttps://t.co/dxKPDVfIpj — Anna Kontula (@annakontula) 5. huhtikuuta 2018

Kontula nostaa esiin, että esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa on panostettu selvästi enemmän työvoimapalveluiden resursseihin kuin Suomessa. Tanskassa myös työvoimavirkailijoita on moninkertaisesti Suomeen verrattuna.

– Työvoimapolitiikassa tarvittaisiin täyskäännös, jossa byrokraattisista rangaistustoimenpiteistä siirryttäisiin yksinkertaisempaan sosiaaliturvajärjestelmään ja palveluiden tarjoamiseen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ei ole järkevää käyttää verorahoja tarpeettomiin palveluihin, joihin ihmiset joutuvat osallistumaan vain sanktioiden välttämiseksi, Kontula sanoo.

Toimenpidealoitteessa ehdotetaan järjestelmää, jossa ihminen olisi työttömyysturvan piirissä aina täyttäessään sen ehdot. Karenssit ehdotetaan korvattavaksi varoitusmenettelyllä ja maksatuksen väliaikaisella keskeyttämisellä.