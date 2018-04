Kuusi kysymystä vasemmistoliiton uudelle viestintä- ja politiikkatiimin vetäjälle – kuka oikein on Touko Sipiläinen

Touko Sipiläinen

Syntynyt vuonna 1987

Työskentelee vasemmistoliiton politiikka- ja viestintätiimin vetäjänä

Harrastaa rumpujensoiton lisäksi valokuvausta

Touko Sipiläinen, aloitit tällä viikolla vasemmistoliiton politiikka- ja viestintätiimin vetäjänä. Kuka oikein olet?

– Työidentiteetiltäni olen sekä kampanjoitsija että maailmanparantaja. Minusta on mahdottoman kiinnostavaa käyttää viestinnän ja kampanjoinnin keinoja oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi. Vapaalla minua kiinnostaa muun muassa musiikin tekeminen. Soitan rumpuja Jäänmurtajat-nimisessä yhtyeessä, jonka lyriikat perustuvat Google-runoudelle.

Mitä työhösi puoluetoimistolla kuuluu?

– Minun työpöydälläni on aika laajasti strategiatyötä lähtien poliittisesta valmistelusta päätyen myös siihen, miten me viestimme sen ulospäin niin, että saamme ihmisiä mukaan meidän poliittisten tavoitteidemme taakse. Sen lisäksi minun työpöydälläni ovat meidän kampanjat. Tulen itse todella leimallisesti kampanjaorganisaatiosta eli Greenpeacesta. Olen todella innoissani, kun pääsen tuomaan kampanjointiosaamistani muun muassa siihen, miten me saamme tavoitettua uusia yleisöjä vasemmistolaiselle politiikalle.

Missä olet työskennellyt aiemmin?

– Tulen tosiaan tähän tehtävään Greenpeacelta, jossa olen työskennellyt eri kansainvälisten kampanjoiden digitaalisen viestinnän ohjaimissa. Sen lisäksi olen tehnyt töitä varainhankinnan suunnittelun parissa ja erilaisissa viestinnän konsultointitehtävissä.

Mikä sai sinut aikoinaan kiinnostumaan vasemmistosta?

– Minut ovat tuoneet vasemmalle oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset. Yhteiskunta on mahdollista järjestää niin, että se takaa edellytykset hyvään elämään aidosti kaikille. Jotta tällaiseen tilanteeseen päästäisiin, tarvitaan työtä ja kamppailua. Nykyhallitus ei ole oikein muuta saanut aikaiseksi kuin tulonsiirtoja köyhiltä rikkaille. Mielestäni on valtavan tärkeätä ja kiinnostavaa päästä tekemään työtä sen eteen, että tämä kehitys saadaan kääntymään.

Helpoin kysymys loppuun. Miten vasemmistoliiton kannatus kääntyy kunnon nousuun?

– Kaikki lähtee siitä, että nykyinen hallitus ja sen kurjistava politiikka on luonut Suomeen valtavan tarpeen oikeudenmukaiselle politiikalle. Se taasen on meidän politiikkamme ytimessä. Se meidän täytyy onnistua viestimään sekä meidän nykyisille kannattajille että uusille yleisöille. Olen todella innoissani, kun pääsen tekemään hartiavoimin hommia, jotta tämä kannatuspotentiaali saadaan lunastettua.

Lopuksi vielä bonuskysymys. Dan Koivulaakso oli edeltäjäsi, jättikö hän työpöydällesi kirjeen?

– Olen tällä viikolla menossa Danin kanssa lounaalle. Luulen, että saan häneltä silloin verbaalisen kirjeen. Fyysistä kirjettä ei työpöydältä löytynyt.

