Yle Kuvapalvelu/Jussi Nahkuri

Toukokuussa esitettävässä dokumenttisarjassa kierretään Suomea ja kirjoitetaan laulu.

Mitä meidän pitäisi muistaa tai tietää sisällissodasta? Entä minkälaisen laulun siitä voisi tänä päivänä laulaa?

Onko mahdollista tehdä sata vuotta myöhemmin yksi, yhteinen laulu, johon kaikki sodan osapuolet mahtuvat?

Muun muassa näitä kysymyksiä käsitellään Yle TV1:ssä 2. toukokuuta alkavassa Laulu sisällissodasta -sarjassa.

Siinä rap-artisti Karri ”Paleface” Miettinen kerää sisällissodan tarinoita säkeistöjä varten ympäri Suomea. Samalla piirtyy monipuolinen kuva siitä, mitä sata vuotta sitten oikeastaan tapahtui.

Laajan kuvan muodostaminen sisällissodasta ja sen meihin jättämistä jäljistä ovat niitä asioita, jotka motivoivat Miettistä tarttumaan aiheeseen.

ILMOITUS

– Suomen sisällissota on ollut minulle etäinen juttu. Olen tullut ihmisoikeusaktivismin pariin jo nuorena ja ollut tietoinen monista sodista esimerkiksi Afrikassa ja Aasiassa. Mutta sama tieto suhteessa omaan kulttuuriin on puuttunut, Miettinen sanoo.

– Sisällissota on pimeä paikka historiassamme ja samalla iso yhteinen nimittäjä. Se on vaikuttanut siihen, minkälaisia me suomalaiset olemme ja millainen maa Suomi on. Ja totta kai se on kiinnostava aihe runoilijalle tarttua.

Veljekset vastakkaisilla puolilla

Miettinen on huomannut sarjaa tehdessään, että osa suomalaisista ei tiedä sisällissodasta juuri mitään, kun taas toisilla sen taakka kulkee mukana suvussa ja uusien sukupolvien mielissä edelleen raskaana.

– Yhdessä sarjan haastattelussa ystäväni, samaa ikäpolvea kuin minä, purskahti itkuun. Heidän suvussaan tämä on edelleen kipeä asia, Miettinen kertoo.

Tarinoita sodasta löydetään sarjassa tapaamalla ihmisiä, kaivamalla arkistoja, kuuntelemalla vanhoja ääninauhoja ja käymällä tapahtumapaikoilla.

Sarjassa luetaan muun muassa nuoren, valkoisen tytön päiväkirjoja ja vankileirille joutuneen miehen salakirjeitä vaimolleen.

Siinä tutustutaan myös vastakkaisilla puolilla taistelleisiin veljeksiin ja käydään läpi, kuinka taiteentekijät ja historioitsijat käsittelevät tänä päivänä sata vuotta sitten käytyä sotaa.

Laulu viihdyttää ja lohduttaa

Matkan varrella Miettinen joutuu myös kyseenalaistamaan omat näkemyksensä. Pitäisikö jotkut ajatukset ajatella aivan uusiksi? Kuinka selvää oli se, kenen joukoissa seisot?

Kaikesta tästä syntyy laulu, jossa yhdistyvät nuoremman sukupolven ääni ja rap-musiikki sekä mieskuoro Ylioppilaskunnan Laulajat.

– Musiikin tehtävänä on viihdyttää, toimia tiedotusvälineenä ja tuoda lohtua sekä olla tarvittaessa työkalu, jonka avulla voi käsitellä jotakin traumaa tai surua, Miettinen sanoo.