Kepa

Kepa joutuu sulkemaan toimistonsa Tansaniassa ja Mosambikissa, seitsemän työntekijää joutuu lähtemään.

Ulkoministeriön päätös leikkaa kehitysjärjestö Kepan rahoituksesta viidenneksen seuraavien neljän vuoden aikana. Ministeriö kohdistaa leikkaukset Kepan Tansanian ja Mosambikin maatoimistoihin, joiden toiminta joudutaan ajamaan alas kesäkuun loppuun mennessä.

Jo edellisten leikkausten aikana vuonna 2015 Kepa joutui sulkemaan Nicaraguan ja Mekongin alueen maatoimistonsa ja vähentämään resurssejaan Tansaniassa ja Mosambikissa.

Kepa on toiminut kehitysmaissa yli 30 vuotta. Mosambikissa Kepa aloitti työnsä vuonna 1991 ja Tansaniassa 1997. Alun perin Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen maatoimistojen tehtävänä oli tukea alueella toimivia suomalaisia kehitysyhteistyön tekijöitä ja järjestöjä, sittemmin työ on suuntautunut enemmän paikallisen demokratian, hyvän hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen.

Arvioitsijoiden mukaan Kepan työ on ollut ollut perusteltua, tuloksellista ja arvostettua.

Nyt suljettavien maatoimistojen toiminta on lisäksi keskittynyt ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, kehitysmaiden kannalta tuhoisan verovälttelyn estämiseen ja yritysvastuukysymyksiin.

Kepan työtä Tansaniassa ja Mosambikissa arvioitiin viime vuonna. Arvioitsijoiden mukaan työ on ollut perusteltua, tuloksellista ja arvostettua.

Kepa ja sen yhteistyökumppanit Tansaniassa ja Mosambikissa tukevat monin tavoin kansalaisia ja yhteisöjä. Tuore esimerkki liittyy Tansaniaan ja sen kaivosalaan. Kepan tukema Tax Justice Coalition on vaikuttanut Tansanian uuteen kaivoslakiin, ja kansalaisjärjestö ALDG on yhdistänyt paikallisyhteisöjä vaatimaan vastuullisuutta kaivosyhtiöiltä.

Toiminnalla on ollut vaikutusta – esimerkiksi kiinalaisyhtiö rakennutti paikallisille tärkeät kaivot alueelle.

Työntekijöiden myötä katoaa hiljaista tietoa ja ymmärrystä

– Rohkeutta ja taistelutahtoa kumppaneiltamme löytyy, mutta tukea yhteiskunnan demokraattisuutta ja hyvää hallintoa lisäävään vaikuttamistyöhön on vaikea saada. Siksi Kepan ammatillinen ja taloudellinen tuki on ollut kumppaneille todella tärkeää. Toimintatapamme ansiosta Kepa on ollut kumppaneille ja paikalliselle kansalaisyhteiskunnalle paljon enemmän kuin pelkkä rahoittaja, toteaa Kepan ohjelmajohtaja Outi Hannula.

Työt maatoimistoissa loppuvat seitsemältä Kepan työntekijältä.

– Työn loppuminen on monella tavalla valitettavaa ja surullista. Useat maatoimistojen työntekijät ovat olleet Kepan palveluksessa vuosia, jotkut jopa perustamisvuosista lähtien, ja heidän mukanaan organisaatiosta katoaa valtava määrä ymmärrystä kehitysmaiden todellisuudesta, haasteista, ratkaisuista ja parhaista työtavoista.

Kepa on asiantuntijaorganisaatio ja yli kolmensadan kehitysyhteistyötä sekä globaalikasvatusta tekevän järjestön kattojärjestö. Vuoden 2015 leikkausten takia se joutui supistamaan merkittävästi myös toimintaansa Suomessa. Muun muassa Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo ja kymmeniä nuoria vuosittain osallistanut, suosittu Kansalaisvaikuttajan koulutusohjelma päättyivät.

Tänä vuonna ulkoministeriön myöntämä ohjelmatuki kasvaa joidenkin järjestöjen kohdalla, mutta päätökset aiheuttavat merkittäviä vähennyksiä monien kehitysjärjestöjen toimintaan. Esimerkiksi vuonna 1936 perustettu kattojärjestö Frikyrklig Samverkan joutuu ajamaan alas koko ohjelmatoimintansa.

Ohjelmatukipäätökset tietävät huonoja uutisia myös Siemenpuu-säätiölle, jonka rahoitus putoaa ensi vuonna yli 40 prosenttia viime vuodesta ja sen on vetäydyttävä Intiasta, jossa se on muun muassa rahoittanut alkuperäiskansojen maaoikeustyötä.