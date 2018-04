Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Kommentti: Hallituksen sote-uudistus on ahtaalla – aikataulu liian kireä

Perustuslakiasiantuntijoiden varovaisen myönteinen suhtautuminen sote-uudistukseen helpottaa hiukan hallituksen sote-puristusta, mutta sote-lait ovat edelleen huteralla pohjalla.

Perustuslakiasiantuntijat näyttivät varovaista vihreää valoa sote-uudistuksen valinnanvapaudelle. Perustuslakivaliokunta aloitti asiantuntijoiden kuulemisen eilen Annika Lapintien (vas.) johdolla.

Vihreä valo ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki olisi kunnossa sote-uudistuksessa. Perustuslakiasiantuntijat ovat todenneet, että hallitus on korjannut ne esteet, joihin hallituksen edellinen esitys kaatui valiokunnassa viime kesänä.

Perustuslakiasiantuntijat eivät antaneet lopullista tuomiotaan. He ottavat kantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen. Nyt kuulemisessa nousivat esiin julkisuudessa olleiden tietojen mukaan etenkin palvelujen saatavuuden yhdenvertaisuus sekä maakuntavaalien kireä aikataulu.

Eniten hiertää kokoomuksen ajama valinnanvapaus.

Vaaleja on suunniteltu jo lokakuulle, ja kaikki niitä koskevat lait ovat säätämättä. Asiantuntijat pitävät aikataulua liian kireänä.

Muutokset hallituspuolueiden käsissä

Hallituksen nykyistä esitystä parempana pitävän Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professorin Tuomas Ojasen mukaan paketista tekee perustuslain kannalta paremman se, että yhtiöittämisvelvollisuus on poistettu ja muutettu sekä vaiheistettu valinnanvapauslain toimeenpanoa.

Åbo Akademin julkisoikeuden professorin Markku Suksin mukaan itsehallintoon on rakennettu mahdollisuus, että palvelujen järjestämisessä ei toteudu yhdenvertaisuus. Hän kannattaa seurantajärjestelmää, jolla tähän voisi puuttua. Perusteilla olevat maakunnat vaihtelevat väestöpohjaltaan 1,6 miljoonasta noin 70 000:een, ja ne ovat resursseiltaan hyvin erilaisia.

Valtiosääntöoikeuden emeritusprofessorin Mikael Hidènin mukaan lakiesityksissä on korjattavaa, mutta ne ovat hänen nähdäkseen eduskunnassa korjattavissa.

Muutokset ovat hallituspuolueen kansanedustajien käsissä. Perustuslakivaliokunnan luonteeseen kuuluu, etteivät päätökset ole samalla tavalla poliittisia kuin ne ovat asiantuntijavaliokunnissa, vaan hallituksen lakiesityksiä arvioidaan perustuslain kannalta.

Kritiikkiä sataa hallituksen sote-esitykselle

Hallituksen sote-uudistus saattaa läpäistä lainsäädäntöseulan, mutta poliittisesti uudistus on ahtaalla. Pari viikkoa sitten julkistettu Uutissuomalaisen teettämä sote-kysely paljastaa, että suurin osa suomalaisista haluaisi keskeyttää sote-uudistuksen valmistelun. Lähes kolme viidestä pistäisi poikki uudistuksen etenemisen.

Eniten sote-uudistusta vastustavat opposition edustajat. Vasemmistoliiton kannattajista peräti 84 prosenttia haluaisi keskeyttää valmistelun.

Eniten hiertää kokoomuksen ajama valinnanvapaus. Mutta niin se hiertää kokoomuksessakin.

Kokoomuksen kansanedustajista jo Elina Lepomäki, Hjallis Harkimo ja Susanna Koski ovat kritisoineet hallituksen sote-esitystä.

Lepomäki on ilmoittanut suoraan, ettei hän aio äänestää esityksen puolesta.

Korruptiovaroituksia jo ennen sote-lakien valmistumista

Korruptionvastainen toimielin Greco huomautti omassa tarkastuksessaan sote-esityksen korruptiovaarasta. Se nostaa esiin sote-uudistuksessa yksityisen ja julkisen toiminnan välillä piilevät eturistiriidat.

Yksityisen ja julkisen toiminnan raja saattaa hämärtyä. Sote-palveluihin sisältyy myös paljon viranomaistoimintaa, jota yksityinen terveydenhuoltobisnes ei voi hoitaa.

Riskejä liittyy myös siihen, että pyöröovi on käynyt julkisten ja yksityisten sotepalvelujen välillä, ja ammattilaisia on siirtynyt julkiselta sektorilta yksityisiin yrityksiin. Etenkin valinnanvapautta ajanut kokoomus on kunnostautunut tässä.

Aikaisempaa sote-esitystä valmistelemassa ollut, entisen sosiaali- ja terveysministeri ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty (kok), Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja (vt.) ja kaupunginhallituksen jäsen Lasse Männistö (kok) ja valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) erityisavustaja Joonas Turunen (kok) ovat siirtyneet johtotehtäviin Mehiläiseen ja Terveystaloon.