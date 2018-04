All Over Press

Unkaria hallitsevan Fidesz-puolueen vaalikampanjaa hallitsee yksi teema: pelottelu Unkaria uhkaavalla ”muslimien invaasiolla”.

Yllä oleva kuva kertoo kaiken siitä surullisesta tilanteesta, jossa Unkari ensi sunnuntaina menee vaaleihin.

Keskellä on unkarilaissyntyinen suursijoittaja George Soros. Hänen ympärillään ovat Unkarin tärkeimmät oppositiopoliitikot, jokaisella käsissään voimapihdit.

Teksti kuuluu: ”He rikkoisivat esteen yhdessä”.

Jos gallupit pitävät paikkansa, Orbánin puolueen valta vain kasvaa.

Tämä on hallitsevan Fidesz-puolueen vaalimainos. Este on, kuten kuvasta voi päätellä, raja-aita.

Pääministeri Viktor Orbán on puheissaan ilmaissut saman asian näin: vaaleissa on kaksi vaihtoehtoa, kansallinen hallitus (Orbánin hallitus) tai Sorosin väen hallitus. Jälkimmäinen tekisi Unkarista ”maahanmuuttajien valtion”.

Fidesz kampanjoi häpeämättömästi itse luomillaan peloilla. Kansaa pelotellaan maahanmuuttajilla. Unkarin väitetään olevan Euroopan eturintamassa pysäyttämässä ”muslimien invaasion”.

Orbánin kansliapäällikön János Lázárin mukaan muslimimuuttajat tuovat tullessaan ”rikokset, köyhyyden, lian ja saastan”.

Fideszin julisteessa raja-aitaa on puhkomassa myös äärioikeiston Jobbik-puolueen Gábor Vona. Aikaisemmin talvella Fidesz väitti, että Vona on piilomuslimi, joka rukoilee Allahia.

Sorosin nostaminen syntipukiksi sisältää myös antisemitistisen piiloviestin; onhan Soros juutalainen.

Suurin osa Unkarin tiedotusvälineistä toistaa kuuluvasti Orbánin viestiä. Orbán on ollut vuodesta 2010 pääministerinä, ja hän on ehtinyt vyöryttää tiedotusvälineiden lisäksi oikeuslaitoksen ja virkamiehistön. Orbanismi on juntattu perustuslakiin kestämään Orbániakin kauemmin, ja parhaillaan ollaan muuttamassa historiankirjoitusta.

Jos gallupit pitävät paikkansa, Orbánin puolueen valta vain kasvaa. Fidesz voi saada jopa yli puolet äänistä. Viime vaaleissa se sai 44,9 prosentilla ylivoimaisen enemmistön, 133 parlamentin 199 paikasta.