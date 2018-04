Lehtikuva/Emmi Korhonen

Lapsiasiavaltuutettu köyhien määrästä Suomessa köyhien lasten osuus kaikista lapsista on kasvussa. Tuoreimpien, vuoden 2016 tulonjakotilastojen mukaan lapsista 10,2 prosenttia kuului pienituloiseen kotitalouteen eli 110 000 lasta. Vuonna 2015 luku oli 9,4 prosenttia. Vuonna 2016 yhden huoltajan talouteen kuuluvista lapsista reilu viidennes kuului pienituloisiin kotitalouksiin, kahden huoltajan perheiden lapsista taas hieman yli kahdeksan prosenttia kuului pienituloisiin talouksiin.

Köyhien lasten osuus on kasvussa ja vuoden 2016 tulonjakotilastojen mukaan lapsista 10,2 prosenttia kuului pienituloiseen kotitalouteen.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii hallitukselta kiireellisiä toimenpiteitä köyhien lasten määrän kasvaessa Suomessa.

– Päättäjät eivät voi odottaa seuraavaa hallituskautta. Hallituksen on linjattava kiireellisistä toimenpiteistä köyhyyden vähentämiseksi. Köyhyys on yhteiskunnalle kallista. Erityisen kallista on lasten köyhyys, Kurttila toteaa tiedotteessaan.

–Tilanne on vakava. Lapset kokevat köyhyyden monet ilmiöt niin koulussa, vapaa-ajalla kuin kotona, hän painottaa.

Hän huomauttaa, että syntyvyys laskee, köyhien lasten osuus kasvaa, oppimistulokset laskevat, lasten terveys ja hyvinvointierot ovat suuret sekä sukupuolen että koulutustaustan osalta.

Köyhyyden arki on tunnistettava

Kurttila vaatii valtakunnallisesti ja alueellisesti vaikuttavan köyhyyspolitiikan käynnistämistä. Köyhyyspolitiikassa on ymmärrettävä arjen tilanteita:

– Köyhien perheiden lapset voivat esimerkiksi jäädä vaille oppimisen välineitä peruskoulussa, jonka maksuttomuus on perustuslaillisen suojan piirissä. On myös tunnistettava erilaisten perhetilanteiden vaikutus lasten köyhyyteen.

Lapsiasiavaltuutettu esittää muun muassa, että toisen asteen koulutus tulisi säätää maksuttomaksi, varhaiskasvatusoikeus palauttaa kokopäiväiseksi kaikille lapsille ja kuntien tulisi käyttää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea enemmän vähävaraisten perheiden harrastustoiminnan tukemiseksi.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila antaa valtioneuvostolle arvionsa Suomen köyhien lasten asemasta tällä viikolla.

