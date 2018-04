Lehtikuva/Kansalaisaloite.fi

Miksi media on hiljaa kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan, että vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä on poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja? Aloitteen on allekirjoittanut jo melkein 60 000 kansalaista. No, ei kai maksavien asiakkaiden eli vakuutusyhtiöiden, pankkien ja eduskunnan (vaalimainosmyynti) kättä kannata purra. Hyviä kavereita ollaan keskenään, ja kahviossa päätetään mitä kerrotaan ja mitä ei.

Tuntuu myös, että vaikenemisen taustalla on se, ettei asia koske terveitä ja työkykyisiä ihmisiä, vaan vain ”vammaisia, tyhmiä ja muuten vaan työtä vieroksuvaa sossuporukkaa”.

Vaikka 50 000 kannattajan raja on jo ylitetty, eduskunta pyrkii siirtämään asian käsittelyn vaalien yli, ettei sen hylkääminen vaikuttaisi äänestäjiin. Aloitehan hylätään ilman muuta.

Meillä on eduskunnassa 200 kansanedustajaa. Voi perustellusti kysyä, kenellä pitäisi olla enemmän valtaa, 50 000 aloitteen kannattajalla vai 200 edustajalla. Väärä vastaus. 200 edustajan takana on miljardiluokan painostajat, ja niiden lauluja laulellaan, joka maksaa tai mistä saa parhaat edut.

Tuo 60 000 kannatusääntä on vain ohimenevä kiusallinen häiriö, ja sitä vastaan on jo alettu toimia: jos kansalaisaloitteet saavuttavat nykyisen 50 000 rajan liian helposti, rajaa nostetaan.

Entä jos esitän kansalaisaloitteita, että kansanedustajien määrä on nostettava kolmeensataan, heidän palkkojaan korotetaan 30 prosentilla, kesälomaan kuukausi lisää ja eläkkeelle pääsee suoraan, jos ei valita seuraavissa vaaleissa? Voisi mennä läpi.

Olkaa kaikki terveet ja hyvävointisetkin tämän vakuutuslääkärialoitteen takana. Tehdään allekirjoituksissa Euroopan ennätys, niin nähdään onko meillä vaikutusvaltaa vai ei.

Ari Viljamaa

Kaavi