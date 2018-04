Malla Hukkanen

Ehkä hieman epätasainen, mutta sympaattinen draamakomedia Toivon tuolla puolen (2017) on ensi hetkistä lähtien tuttuakin tutumpaa Aki Kaurismäkeä: porukka on vaitonaista, savukkeet palavat ja klassikkoauto on arvossaan.

Alkajaisiksi toinen päähenkilöistä (Sakari Kuosmanen) vaihtaa alaa ja ryhtyy ravintoloitsijaksi. Alkupääoma järjestyy pokeripöydästä. Samaan aikaan toisaalla rahtilaiva tuo satamaan pakolaisen (Sherwan Haji) Syyriasta. Odotetusti näiden kahden maailmat ennen pitkää kohtaavat.

Kaksikon vaiheiden kuvaus hahmottaa erilaiset elämäntilanteet ja todellisuudet vivahteikkaasti, kirpeän hauskalla huumorilla, pakolaisuuden osalta myös asianmukaisella vakavuudella ja ennen kaikkea empatialla. Varsinkin pakolaisella riittää tiukkoja paikkoja, mutta solidaarisuus pelaa aitoon Kaurismäki -tyyliin. Paratiisissa ei silti olla: melko pian kuvaan ilmestyy myös synkkiä varjoja.

Kotimaassa ei Jusseja herunut.

Kaurismäki palkittiin Berliinin elokuvajuhlilla ohjauksestaan, kotimaisia Jusseja ei leffalle herunut. Pystin olisi kyllä mielestäni ansainnut Samu Heikkilä, jonka leikkauksissa on nimenomaan näissä raameissa nasevaa potkua. Näyttelijäkaartissa on pienimpiä osia myöten suomalaisittain nimekäs roolitus (mukana mm. Tommi Korpela, Kaija Pakarinen, Kati Outinen ja Janne Hyytiäinen).

Sakari Kuosmasen ja Ilkka Koivulan keskinäiset sanailut ovat hauskaa kuultavaa, vastaavasti eräs leffan yksittäisistä herkkupaloista on unohtumaton ”Suomi-keittiö goes sushi” -episodi.

Kaurismäki-filmille tyypillisesti musiikkipuoli on vahvoilla, soittopuuhissa tavataan muun muassa Tuomari Nurmio ja Harri Marstio.

