Näin pääsiäisen aikaan rahasta puhuminen tuntuu tyylittömältä, mutta nyt olisi aika jo muidenkin hallituspuolueiden kansanedustajien herätä. Keskustajohtoinen hallitus on päättänyt leikata soten kustannusten kasvua 3 miljardia vuoteen 2029 mennessä. Leikkaukset alkavat rajusti jo alkuvuosina.

Mielestäni Lapin 28,5 miljoonan euron kasvun leikkaus on mahdotonta toteuttaa järkevästi. Ei taida selvitä Keski-Pohjanmaakaan lähes 16 miljoonan ja Kainuu 6,5 miljoonan euron leikkureista. Silti keskusta mainostaa sosiaalisessa mediassa, että uudessa maakunnassa ”lääkäriin pääsee sujuvasti, hoito on parempaa ja palveluihin pääsee kaikkialla Suomessa”. On vastuutonta luvata tuollaista.

Koska maakunnilla ei ole muita rahoittajia kuin valtio, jää ainoiksi mahdollisuuksiksi nostaa asiakasmaksut tappiin ja leikata palveluja. Laskua ei voi lähettää enää kuntiin, eikä verotusoikeutta ole.

Kysyin Tulevaisuuden sairaala -päivillä, mitä rahoituskriisiin joutuneelle maakunnalle tapahtuu. Vastaus oli, että se liitetään toiseen maakuntaan. Jos maakunta-sote-uudistus menee läpi, muutaman vuoden kuluttua joudutaan pakkosynnyttämään yksi iso Pohjois-Suomen maakunta. Muualla Suomessa pienille maakunnille käy samoin, jos rahoitusmallille ei tehdä mitään. Eikä helppoa ole Uudellamaallakaan.

Keskusta runnoi läpi 18 maakunnan mallin, mutta tällä rahoitusmallilla se leikkaa niitä itse vähemmäksi. Lehmänkaupasta jää jäljelle vain kokoomuksen ajama kallis valinnanvapaus. Se tuo suuren epävarmuuden rahojen riittämisestä.

HUSin johtaja Aki Lindén varoitteli sairaalapäivillä, että valinnanvapauden kokeilukunnissa kustannukset ovat kasvaneet, koska verorahoitteisen palvelun piiriin siirtyy asiakkaita, jotka ovat aiemmin maksaneet itse tai työnantaja on maksanut kulut.

Niinpä. Rahat eivät tule riittämään, koska Suomessa on Lindénin mukaan 50–60 prosentin vaje ihmisten eniten tarvitsemista palveluista, kuten yleislääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoista. On käymässä niin, että erikoissairaanhoidon jonossa on edelleen pienituloinen paljon palveluja tarvitseva potilas.

Mikä siis lopulta muuttuu sote-uudistuksessa? Rahapula ja palveluiden leikkaukset ainakin jatkuvat. Siinäpä on pääsiäisen pyhiksi miettimistä. Tai ehkä on kuitenkin parempi olla miettimättä ja nauttia läheisten seurasta ja ulkoilla.