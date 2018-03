Vivian Brussels

Graffiti-näyttelyn yhteydessä alan elävä legenda Blade ja amsterdamilainen pitkän linjan tekijä Mick La Rock toteuttavat uuden seinämaalauksen Antinkadun alikulun kohdalle.

Baana saa osansa, kun HAM Helsingin taidemuseon kevään suurnäyttely Graffiti tuo Helsinkiin kansainvälisiä tähtiä. Jos uudelta takatalvelta vältytään, graffitimaalareiden työtä voi seurata Baanalla tiistaista 3.4.2018 alkaen.

Graffitikulttuuria New Yorkissa 1970-luvun alusta asti synnyttämässä ollut Blade (s. 1957) on ansainnut lisänimensä King of Graffiti. Hän on maalannut yli 5 000 junanvaunua, kehittänyt lukuisia klassikoksi muodostuneita graffitityylejä ja ollut alusta asti mukana graffitikulttuuria esittelevissä näyttelyissä.

Bladen laaja tuotanto tunnetaan maalauksissa esiintyvistä persoonallisista hahmoista, kolmiulotteisista tilavaikutelmista, kirjaintyylien valtavasta kirjosta, abstrakteista väripinnoista ja taidokkaasti toteutetuista kuva-aiheista. Lisäksi Bladen tiivis suhde jazz-musiikkiin on nähtävissä useissa hänen maalauksissaan.

Blade on maalannut yli 5 000 junanvaunua, kehittänyt lukuisia klassikoksi muodostuneita graffitityylejä ja ollut alusta asti mukana graffitikulttuuria esittelevissä näyttelyissä.

Mick La Rock eli Mickey (s. 1970) on amsterdamilainen graffititaiteilija. Vuodesta 1983 maalanneena hän on yksi ensimmäisistä ja kansainvälisesti tunnetuimmista naisista graffitikulttuurissa.

Alusta asti hänen graffitiensa pohjana on ollut nimimerkki Mickey eri kirjaintyyleillä toteutettuna. Vuosien varrella Mick La Rockin kuvakieli on muuttunut geometrisemmäksi, ja hänen uusimmat muraalinsa ovat pelkistyneitä, väriskaalaltaan viimeistellyn tyyliteltyjä seinämaalauksia.

ILMOITUS

Mick La Rock on osallistunut kansainvälisiin yhteisnäyttelyihin 1990-luvun alusta alkaen, ja hänen teoksiaan on esitelty kymmenissä julkaisuissa.

HAM toteuttaa Baanalle kaksi tilausteosta vuonna 2018. Entisessä ratakuilussa kulkeva kevyen liikenteen väylä on omintakeinen ja kaupunkikuvassa keskeinen alue. HAM kehittää sinne tulevan katutaiteen kuratointia yhteistyössä nuorisopalveluiden ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Baanan profiloituminen julkisen taiteen tilana alkoi vuonna 2012, kun HAM tuotti sinne Janne Siltasen teoskokonaisuuden. Kesällä 2017 Kiasma tuotti Baanalle Os Gemeos -kaksikon maalauksen ja Amos Andersonin taidemuseo Emilio Mäkipään teoksen.

Baanan teosten maalaus 3.-4.4.2018

Graffiti / HAM Helsingin taidemuseo 6.4.-9.9.2018