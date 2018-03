Lehtikuva/Lindsey Wasson

Kommentti: Aseväkivaltaa vastustavia nuoria on kuunneltava

Joukkosurma lukiossa Floridan Parklandissa käynnisti Yhdysvalloissa ennennäkemättömän laajan vastaliikkeen maan lepsuja aselakeja vastaan.

Keskustelua Yhdysvaltojen aselakien tiukentamisesta on käyty jokaisen joukkoampumisen yhteydessä, mutta juuri mitään ei ole tapahtunut.

Nyt aktivoituivat nuoret.

Lauantaina 24. maaliskuuta yli 800 paikkakunnalla järjestettiin March for our lives -mielenosoituksia, joissa vaadittiin Yhdysvaltoihin tiukempia aselakeja ja turvallisia kouluja. 50:ssä osavaltiossa järjestettyihin mielenosoituksiin arvioidaan osallistuneen noin kaksi miljoonaa ihmistä.

Yhdysvalloissa kuolee joka päivä keskimäärin seitsemän lasta tai nuorta ampumaväkivallan seurauksena.

Pelkästään päätapahtuma Washingtonissa keräsi yli 800 000 osallistujaa. Mielenilmauksia järjestettiin lisäksi muun muassa New Yorkissa, Los Angelesissa, Seattlessa, Atlantassa, Bostonissa, Chicagossa ja Dallasissa. Tukitapahtumia järjestettiin myös eri puolilla maailmaa.

Marsseja on laajuudessaan verrattu Vietnamin sotaa vastustaneisiin mielenosoituksiin. Valtava tapahtuma kasattiin vain viidessä viikossa. Nuoret keräsivät joukkorahoituksella marssia varten yli kaksi miljoonaa dollaria.

Liike on saanut tukijoikseen julkkiksia, muusikoita ja näyttelijöitä ja monet heistä Kim Kardashianista, Paul McCartneyyn, Cheriin ja Lady Gagaan osallistuivat myös marsseille.

Samaan aikaan kun nuorten vaatimuksille on satanut henkistä ja taloudellista tukea, oikeistopoliitikot, Kansallinen kivääriyhdistys NRA ja verkkotrollit ovat hyökänneet heidän kimppuunsa.

Erityisen rajusti on hyökätty liikkeen yhdeksi keulahahmoksi nousseen Emma Gonzalesin kimppuun.

Conzales on yhdessä muun muassa Cameron Kaskyn, Delaney Tarrin ja Alex Windin kanssa antanut kasvot Parklandin joukkoampumisesta selviytyneille.

Näitä traumaattisen kokemuksen läpikäyneitä nuoria on haukuttu mitä törkeimmillä tavoilla. Heistä levitetään myös valeuutisia. Heitä on esimerkiksi väitetty palkatuiksi näyttelijöiksi. Eräs republikaanipoliitikko vertasi heitä äskettäin Hitler-Jugendiin.

Aselakien tiukennuksia vastustaville Yhdysvaltain perustuslain toinen lisäys on pyhä. Lisäys takaa käytännössä jokaiselle oikeuden omistaa ja kantaa ampuma-asetta. Aktivistinuoret ovat itse kommentoineet, etteivät halua puuttua siihen, vaan esimerkiksi automaattiaseiden saatavuuteen.

Trumpin lausunnot aiheesta ovat olleet tavanomaisia eli pähkähulluja, kuten ehdotus aseistaa koulujen opettajat.

March for our lives -protestien aikaan Trump oli golffaamassa eikä viitannut niihin Twitterissä sanallakaan, vaikka hänellä yleensä on tapana kommentoida kaikkea televisio-ohjelmista yksityishenkilöihin.

Parklandin tapahtumista hän syytti tuoreeltaan FBI:tä ja sen Venäjä-tutkimuksia.

Mielenosoituksissa pidettiin vaikuttavia puheita, joita kuunneltuaan ei voi olla ihmettelemättä kuinka nuorten ääntä ja hätää kehdataan vähätellä.

Puheissa nostettiin esiin myös se, että aseväkivalta on joillekin ryhmille suurempi uhka kuin toisille. 17-vuotias Edna Lisbeth Chavez eteläisestä Los Angelesista puhui asuinalueensa jatkuvasta aseväkivallan uhasta. Chavezin veli oli menehtynyt ampumisen uhrina.

Nuorin, muttei vähäisin esiintyjä oli 11-vuotias Naomi Wadler, joka nosti puheessaan esiin afroamerikkalaiset tytöt ja naiset, jotka joutuvat aseväkivallan uhreiksi, mutta jotka eivät ylitä uutiskynnystä.

”Minä edustan täällä tänään noita mustia tyttöjä, jotka liian pitkään ovat jääneet vain numeroiksi tilastoihin.”

Yhdysvalloissa kuolee joka päivä keskimäärin seitsemän lasta tai nuorta ampumaväkivallan seurauksena. Vuosittain tuliaseisiin liittyviä kuolemia on noin 13 000 ja jokaista kuollutta kohtaan on keskimäärin kaksi haavoittunutta.

Tänä vuonna maassa oli helmikuun 14. päivään mennessä, jolloin Parklandin ampuminen tapahtui, ollut jo 18 kouluampumistapausta, joista kahdeksassa oli kuollut ihmisiä.

”Jos olemme tarpeeksi vanhoja tulemaan ammutuiksi, olemme tarpeeksi vanhoja myös puhumaan puolestamme ja vastustamaan aseväkivaltaa”, on ollut monen nuoren viesti.

Herää kysymys, ketä sitten pitäisi kuunnella, jollei näitä nuoria nyt?