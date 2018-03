Arto Huovinen

Liikennepolitiikasta tullee keskeisiä aiheita käynnistymässä olevassa pormestarikisassa, joka perinteisesti on vetänyt raskaan sarjan poliitikkoja ehdolle.

Pariisin pormestari Anne Hidalgo esittää, että kaupungin joukkoliikenteestä tehtäisiin kokonaan ilmaista. Hidalgo kertoi viime viikolla Les Echos -lehden haastattelussa, että hän käynnistää lähiviikkoina selvityksen tekemisen asiasta.

Hidalgo perustelee ehdotustaan Pariisia vaivaavilla ilmansaasteilla. Joukkoliikenteen käyttäjäosuus on Pariisissa jo korkea, yli 60 prosenttia. Hidalgo haluaa kuitenkin edelleen kasvattaa sen vetovoimaa.

Hidalgo ei ole täsmentänyt, koskisiko ilmaisliikenne koko suur-Pariisin alueen kattavaa, 12 miljoonan asukkaan Île-de-Francea vai pelkästään 2,2 miljoonan asukkaan hallinnollista Pariisia.

Hidalgo mainitsi esimerkkeinä Tallinnan ilmaisen liikenteen sekä Saksan. Saksan hallitus ilmoitti helmikuussa aikovansa kokeilla ilmaisliikennettä viidessä kaupungissa eli Bonnissa, Essenissä, Mannheimissa, Reutlingenissa ja Herrenbergissä. Myös Saksassa syynä on huoli ilmanlaadusta.

Dieselit kieltoon 2020

Hidalgon kaudella on jo tehty toimia henkilöautoliikenteen vähentämiseksi. Seinen rantojen moottoriteitä on muutettu puistoiksi ja pyöräteitä on lisätty kaupungissa.

Dieselautot kielletään Pariisista kokonaan vuoteen 2020 mennessä. Myös bensiinikäyttöiset autot aiotaan kieltää vuoteen 2030 mennessä. Viime kesänä kiellettiin ennen vuotta 1997 valmistettuja autoja tulemasta kaupunkiin päiväsaikaan arkipäivinä.

Pahimpina saastekausina on asetettu ajokieltoon vuoropäivinä parillisiin ja parittomiin numeroihin päättyvät rekisterinumerot.

Pormestarikilpa käynnistymässä

Liikennepolitiikasta tullee keskeisiä kysymyksiä kahden vuoden kuluttua järjestettävissä pormestarinvaaleissa.

Vuonna 2014 pormestariksi valittu Hidalgo kuuluu sosiaalidemokraatteihin eli ranskalaisittain sosialistipuolueeseen.

Hidalgon suosio on heikentynyt. Äsken tehdyn gallupin mukaan 58 prosenttia pariisilaisista on häneen tyytymättömiä ja vain 29 prosenttia äänestäisi häntä uudelleen.

Île-de-Francen alueneuvostoa johtava Valérie Pécresse tyrmäsi tuoreeltaan Hidalgon ajatuksen ilmaisesta joukkoliikenteestä. Hän kuuluu keskustaoikeistolaiseen tasavaltalaiset-puolueeseen.

Pécressen nimi on mainittu mahdollisena oikeiston ehdokkaana pormestarinvaaleihin.

Pariisin pormestarinvirka on perinteisesti vetänyt puoleensa raskaan sarjan poliitikkoja. Nyt on spekuloitu esimerkiksi sillä, että pääministeri Édouard Philippe saattaisi tavoitella tehtävää.

Sosialistien nimekkäimpiin poliitikkoihin kuuluva Ségolène Royal on sanonut pyrkivänsä tehtävään, jos Hidalgo ei enää asetu ehdolle.