Berliinissä nappulat puhuivat railakkaasti shakin MM-ehdokasturnauksessa. Osasyynä tähän lienevät aktiiviset pelaajat.

Eilen päättynyt shakin MM-ottelun ehdokasturnaus oli nykyturnaukseksi harvinaisen värikäs. Pelaajat ottivat riskejä eikä ainakaan tässä tapahtumassa ollut pelkoa shakin tasapelikuolemasta, joka aina väliajoin puhuttaa.

Parhaiten menestyi USA:ta edustava Fabiano Caruana. Hän sai tuloksen 9/14 ja voitti jaetulle 2–3-sijoille päässeet Azerbaidžanin Shaktar Mamedjarovin ja Venäjän Sergei Karjakinin kokonaisella pisteellä. Kokonaisuutena Caruana pelasi turnauksen varminta ja parasta shakkia. Kuten monessa muussakin kilpailulajissa on ”oikean hetken” valmisteleminen ja käyttö suurta pääomaa.

Eeppistä peliä ja kohokohtia

Mestari Magnus Carlsen on ennakkosuosikki MM-ottelussa Lontoossa marraskuussa.

Caruanan parhaat momentumit tapahtuivat neljännellä kierroksella, jolla hän voitti ex-maailmanmestari Vladimir Kramnikin eeppisessä pelissä, jossa myös Kramnikilla oli hetkensä.

Villissä pelissä Caruana teki pari kaunista välisiirtoa, joita Kramnik ei ollut nähnyt (?!?) ja voitti tärkeän pisteen kuten myös seitsemännellä kierroksella kisan ennakkosuosikki Levon Aroniania vastaan. Tämän pelin Aronian tahtonee unohtaa. Hän repi itse asemansa auki, ja kun valkoisen hyökkäys ei toiminut, tarkasti puolustanut Caruana sai tärkeän kokopisteen mustilla väreillä.

Kansainvälisen shakkiliiton nettilähetyksessä asiantuntijana olleen Judit Polgarin mukaan turnauksen ratkaisu jää kolmelle viimeisimmälle kierrokselle ja oikeassahan hän olikin: 12. kierroksella Sergei Karjakin voitti Caruanan nousten kärkikahinaan. Mutta 13. kierroksella Caruana voitti Levon Aronianin toiseen kertaan ja lähti päätöskierrokselle johdossa ja voitti Aleksander Grishukin ja turnauksen.

Voittamatonkin taipuu

Turnauksen muista pelaajista mainitsemisen arvoinen on Ding Lirenin häviötön tulos, mutta pelkillä tasapeleillä ei turnauksia voiteta. Vladimir Kramnik pelasi alun hyvin, mutta ilmeisesti voimavarat loppuivat, ja väsymys tuottaa virheitä. Tulos ei ollut ihan hyvä, muttei niin pahakaan kuin Levon Aronianin turnaustulos.

Viime vuonna Aronian tuntui lähes voittamattomalta. Tämä ei ollut ensimmäinen ehdokasturnaus, joka ei natsannut. Helppo selitys on, että kun alussa ei ollut tuuria, Aronian rupesi bluffaamaan. Tällä tasolla se ei onnistu, ainakaan aina. Aronian jätettiin turnauksen viimeiseksi.

Voittaja Caruanan mahdollisuuksia Carlsenia vastaan on vaikea arvailla. Jotenkin tuntuu, että Caruanalla ei ole heikkoja punkteja asemassaan haastajana. Mestari Magnus Carlsen on toki ennakkosuosikki MM-ottelussa Lontoossa marraskuussa, mutta odotettavissa on tiukka taisto.