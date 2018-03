Tilastot tarjoavat raaka-ainetta suunnitteluun ja keskusteluun

Cai Melakoski

Syntynyt v. 1951.

Vasen Kaista -verkkolehden varapäätoimittaja.

Harrastuksia: Jalkapallon seuraaminen (Hull City AFC), käveleminen, raideliikenne ja (kasvis)kokkailu.

Selfie

Cai Melakoski, moni muistaa sinut Vasemmiston keskusteluryhmistä vaali- ja puoluekannatustilastojen laatijana. Miten innostuit tilastoista?

– Tilastot tarjoavat oivallista raaka-ainetta sekä vaalikampanjoiden suunnitteluun että yhteiskunnalliseen kirjoitteluun ja keskusteluun. Kannatusmittauksista syntyy keskusteluissa aivan perusteettomia innostuksen- ja masennuksenpuuskia. Olen yrittänyt rauhoitella tilannetta kokoamalla yhteen eri mittauksia pidemmältä ajalta, ne näyttävät kehityssuunnan.

– Keksin myös tehdä tilastoja Vasemmiston kannanotoista. Keskusteluryhmissä arvostellaan tämän tästä Vasemmistoa keskittymisestä ympäristönsuojelu-, nais- ja vähemmistökysymyksiin samalla kun perinteiset työväenliikkeen ajamat asiat ovat jääneet varjoon. Olen julkaissut puolivuosittain koosteen vasemmistoliiton tiedotteiden teemoista. Ne osoittavat, että työelämäkysymykset ovat vasemmistoliiton kärkiteemoja.

Seuraat Vasemmiston kannatuksen kehitystä. Miltä tilanne näyttää nyt?

– Vasemmiston kannatus sahaa kuten muidenkin puolueiden, kuitenkin yhä korkeammalla tasolla. Eduskuntavaalien jälkeen mittaukset lupasivat 7–8 prosentin kannatusta, nyt pompitaan yhä lähempänä yhdeksän prosentin rajaa. Euroopassa on monia muitakin vasemmistopuolueita tavoittelemassa 10 prosentin rajan ylittymistä. Viime vuoden vaaleissa Taipumaton Ranska (FI) ylitti sen 11,0 prosentin kannatusosuudella, Saksan Die Linke pääsi jo lähelle 9,2 prosentin kannatuksellaan. Kaikki on mahdollista, kun saa asiat kohdalleen: Islannin vihreä vasemmisto nosti neljässä vuodessa kannatuksensa 10,9 prosentista 16,9 prosenttiin ja on nyt pääministeripuolue.

Olet työurasi jälkeen jatkanut talkoilla Pirkanmaan vasemmiston palkitussa Vasen Kaista -verkkolehdessä. Miten lehdellä menee?

– Vasen Kaista ilmestyy jo viidettä vuotta ja voi hyvin monellakin tapaa. Tavoitteena oli saada julki pari juttua viikossa. Juttuja ilmestyy kuitenkin keskimäärin enempi kuin yksi päivässä. Kaista on antanut kymmenille ihmisille mahdollisuuden toimia vasemmistossa kirjoituksin ja kuvin.

Millaisena näet vasemmistojournalismin tulevaisuuden?

– Vasemmistolaiselle journalismille ovat tulevaisuudessakin tärkeitä blogit ja Vasen Kaistan kaltaiset vapaaehtoistyön hedelmät. Mutta ne eivät koskaan korvaa budjetin ja ammattijournalistien voimin tehtyjä julkaisuja. Yhteiskuntakriittisen laatujournalismin kysyntä on kääntynyt kasvuun.

Aiheesta muualla verkossa

Cai Melakosken tilastot jutussa mainituista aiheista

Mitä vasemmistoliitto todella puhuu? -tilastojuttu Vasen Kaista -verkkolehdessä

Cai Melakoski

Syntynyt v. 1951.

Vasen Kaista -verkkolehden varapäätoimittaja.

Harrastuksia: Jalkapallon seuraaminen (Hull City AFC), käveleminen, raideliikenne ja (kasvis)kokkailu.