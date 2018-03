Wikimedia Commons/Ell Desperttador

Aki Kaurismäki on suomalaisen elokuvan suurnimi eri puolilla maailmaa.

Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen noste maailmalla jatkuu. Maaliskuun 22. hänet palkittiin espanjalaisen yksityisen taideorganisaatio Circulo de Bellas Artesin Medalle de Oro -kunniapalkinnolla. Ennen Kaurismäkeä arvostetun ”kultamitalin” ovat saaneet muiden muassa Luis Buñuel ja Manoel de Oliveira. Palkinnon kunniaksi kuusi Kaurismäen pitkää elokuvaa esitetään Madridin Cine Estudiossa.

Wienissä sijaitseva Itävallan elokuvamuseo järjestää Kaurismäki-retrospektiivin, jonka aikana esitetään paitsi hänen omia elokuviaan, myös valikoima hänen valitsemiaan elokuvia. Kaurismäen carte blanche -sarjassa valkokankaalle heijastetaan muun muassa Akira Kurosawan ja Teuvo Tulion elokuvia. Retrospektiivi käynnistyy 6.huhtikuuta ja se kestää toukokuun 3.päivään.

Australiassa Sydneyn kesäkuussa järjestettävillä elokuvafestivaaleilla yleisö pääsee näkemään kymmenen Kaurismäen elokuvaa. Sydneyn festivaalien yhteistyökumppaneita ovat Australian Center for the Moving Image (ACMI) ja National Film and Sound Archive of Australia (NFSA), ja Kaurismäki-elokuvien turnee Australiassa jatkuu festivaalien jälkeen Melbourneen ja Canberraan.

Mittavin Kaurismäen historiakatsaus on toteutumassa Ranskassa jossa La Cinémathéque de Toulouse ja La Rochelle International Film Festival in France ovat yhteisvoimin järjestämässä kaikkien 17 Kaurismäen fiktioelokuvan esittämistä sarjana. Toulousessa sarja alkaa huhtikuun lopulla ja jatkuu toukokuun loppuun. La Rochellen elokuvafestivaalit esittävät Kaurismäki-sarjan alkaen 26.kesäkuuta